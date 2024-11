Procon-SP alerta consumidores para evitar problemas com pacotes de viagem nas férias

O Procon-SP está orientando os consumidores que planejam adquirir pacotes de viagem para as férias que começam no próximo mês. O objetivo é prevenir situações como as ocorridas no ano passado, quando muitos compradores enfrentaram dificuldades para usufruir de viagens pagas devido a problemas com empresas do setor.

Especialistas do órgão recomendam que os consumidores pesquisem detalhadamente sobre as empresas envolvidas na venda e execução dos serviços. Isso inclui passagens aéreas, cruzeiros marítimos, passeios e reservas em hotéis ou veículos.

"É importante verificar se a empresa cumpre o que foi contratado e como lida com problemas. Sempre que possível, entre em contato diretamente para confirmar as reservas realizadas em seu nome”, explica Patrícia Dias, assessora técnica do Procon-SP.

Planejamento financeiro

Além de pesquisar sobre as empresas, o Procon-SP destaca a importância de um planejamento financeiro cuidadoso. Os custos da viagem devem incluir não apenas passagens e hospedagem, mas também refeições, passeios e demais gastos durante o período. Ficar atento ao uso do cartão de crédito é essencial para evitar surpresas na fatura após o retorno.

Com a taxa média de empréstimos pessoais em 7,91% ao mês, segundo o Procon-SP, contrair dívidas para pagar despesas de viagem não é recomendado. A recente alta da taxa Selic reforça a necessidade de prudência nos financiamentos.

O setor de turismo liderou as reclamações no Procon-SP em 2023, reflexo de crises enfrentadas desde a pandemia de covid-19. A plataforma do órgão disponibiliza informações úteis, como listas de sites não recomendados e dicas sobre os direitos do consumidor durante as viagens.