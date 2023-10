Preço de passagens aéreas nacionais cai em média 18% para o fim do ano; veja quando reservar

O final do ano está chegando e, com ele, as tão esperadas férias. Para quem gosta de viajar, a notícia é animadora: o levantamento Travel Report, realizado pela plataforma de buscas de viagens da Booking Holdings, KAYAK, mostrou que o preço de passagens aéreas para destinos nacionais caiu, em média, 18% em relação ao ano passado para viagens realizadas durante a segunda quinzena de dezembro e a primeira de janeiro.

Segundo o levantamento, é justamente no período de Natal e Réveillon quando há os maiores picos de buscas por viagem. Entre os destinos nacionais mais procurados para esses feriados, o top 10 é: Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, Salvador, Fortaleza, Maceió, Natal, Porto Seguro, Porto Alegre e Florianópolis.

Quando se trata de preço, apesar de ser o 10º local mais visado, Florianópolis é o primeiro na lista de destinos que mais baratearam neste ano. Passagens para a cidade apresentam queda de 32%, com um preço aproximado de R$ 1.213. Na sequência, aparece Porto Alegre, que apresenta desvalorização de 30% e um valor médio de R$ 1.396. Para completar o top 3, vem Rio de Janeiro, que está com as passagens 25% mais baratas, custando cerca de R$ 1.314.

O levantamento também mostra que voo é a prioridade para os amantes de viagens. “Os brasileiros buscam seus voos quase duas vezes mais cedo em relação a hotéis e carros. Isso ocorre tanto para viagens internacionais, com média de doze semanas de antecedência, quanto para viagens nacionais, com oito semanas”, aponta o relatório.

Destinos internacionais

Ao contrário do cenário nacional, em que todos os 10 destinos mais procurados apresentaram queda no preço das passagens, em relação aos 10 destinos internacionais mais buscados, apenas cinco barao com queda nos preços em 2023 frente a 2022.

Metodologia

O levantamento foi realizado na base de dados do KAYAK considerando buscas por voos de ida e volta, em classe econômica, de todos os aeroportos do Brasil, para todos os aeroportos do mundo. Foram consideradas as datas de buscas de 15 de janeiro de 2023 a 19 de setembro de 2023, comparadas ao mesmo período de 2022. Para datas de viagem, o período estudado foi entre 15 de dezembro de 2023 e 8 de janeiro de 2024, comparados ao mesmo período do ano anterior.

Para indicar o tempo de antecedência que a viagem deve ser planejada para garantir os melhores preços e o melhor momento para viajar, foram considerados voos partindo de São Paulo para todos os destinos internacionais, por um período de 14 dias. A taxa de conversão do dólar utilizada foi de USD 1 = R$4,9510. Os preços e percentuais são uma média e podem variar com o tempo.