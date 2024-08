PIS/Pasep 2024: até quando pode retirar o dinheiro? Veja quem tem direito

O abono salarial do PIS/Pasep 2024 (ano-base 2022) foi pago no dia 15 de agosto, aos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro. Com isso, a Caixa Econômica Federal, responsável pelo pagamento no PIS aos trabalhadores da iniciativa privada, e o Banco do Brasil (BB), que gere recursos do Pasep dos servidores públicos, encerrarão os depósitos previstos para este ano. Os beneficiários, no entanto, terão até 27 de dezembro para retirar o dinheiro.

Em 2024, o calendário de pagamento do abono salarial, referente ano-base 2022, foi unificado pelo mês de nascimento tanto para trabalhadores da iniciativa privada quanto para servidores públicos.

A liberação dos valores — de R$ 118 até R$ 1.412 (um salário mínimo) — acontece de acordo com o mês de nascimento do beneficiário e conforme o número de meses trabalhados no ano-base (neste caso, 2022). Confira abaixo.