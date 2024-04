Pé-de-meia: pagamento de R$ 200 por frequência começa dia 25

A Caixa informou nesta que pagará na quinta-feira, 25, o pagamento da primeira parcela do incentivo frequência do Programa Pé-de-Meia do governo federal.

No valor de R$ 200, a parcela será creditada em conta Poupança Social Digital, aberta automaticamente pela Caixa em nome dos estudantes, e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem.

O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento do estudante. Veja abaixo:

Mês do nascimento Data de pagamento Janeiro e Fevereiro 25 de abril Março e Abril 26 de abril Maio e Junho 29 de abril Julho e Agosto 30 de abril Setembro e Outubro 2 de maio Novembro e Dezembro 3 de maio

O pagamento do Pé-de-Meia começou em 26 de março, com o crédito referente aos incentivo matrícula, no valor de R$ 200.

O que é o Pé-de-Meia?

Lançado em janeiro deste ano, o Pé-de-Meia prevê uma poupança e um auxílio financeiro mensal de R$ 200 para estudantes que seguirem alguns critérios sociais e de assiduidade, como frequência mínima às aulas e participação em exames de avaliação. O investimento anual no programa é R$ 7,1 bilhões. A estimativa do MEC é que o Pé-de-meia atenda a cerca de 2,5 milhões de estudantes.

Como funciona o Pé-de-Meia?

Estudantes enquadrados no programa receberão nove parcelas mensais de R$ 200, caso tenham sua frequência comprovada no mês ou médio no período letivo. Além da ajuda mensal, cada aluno receberá R$ 200 ao se matricularem no início de cada ano letivo. Cada aluno receberá ao todo R$ 9.200 e os pagamentos começam em março, segundo o governo.

Quem será contemplado pelo Pé-de-Meia?

Serão atendidos pelo programa os estudantes de baixa renda regularmente matriculados no ensino médio das redes públicas, em todas as modalidades, e pertencentes a famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Estudantes com renda per capita mensal igual ou inferior a R$ 218 terão prioridade.

Jovens matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 19 a 24 anos que se enquadrem nas mesmas condições citadas acima também terão acesso ao programa.

Quem tem direito ao Pé-de-Meia?

Para receber todas as parcelas da poupança, o estudantes precisarão atender a algumas exigências:

Ter uma frequência escolar mínima de 80% do total de horas letivas

Matricular-se no início de cada ano letivo

Ser aprovado no final do ano letivo

Participar nos exames do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e, quando houver, nos exames aplicados pelos sistemas de avaliação externa dos entes federativos para o ensino médioParticipar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para aqueles que frequentam o último ano letivo do ensino médio público

Participar no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), para os estudantes da EJA

Como consultar no aplicativo Jornada do Estudante?

Os alunos podem consultar se foram contemplados pelo programa através do aplicativo Jornada do Estudante.

Para fazer o download do aplicativo, basta entrar na loja virtual do celular, Google Play ou App Store, baixar o programa e entrar com o login do gov.br.

