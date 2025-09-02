Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 14 milhões nesta terça-feira, 2

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira, 2, um prêmio acumulado de R$ 14 milhões. O concurso 2.909 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números, custa R$ 6.

*Com informações da Agência Brasil