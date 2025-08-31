Invest

Concurso 2.908 da Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 14 milhões

Novo sorteio ocorrerá na terça-feira; apostas custam a partir de R$ 6

Volante da Mega-Sena (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 11h09.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.908 da Mega-Sena, sorteadas na noite de sábado (30).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 14 milhões para o próximo concurso, que será realizado na terça-feira (2 de setembro).

Os números sorteados foram: 20 - 35 - 36 - 37 - 38 - 50.

Veja o rateio:

  • 30 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 54.694,54 cada
  • 2.049 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 1.319,99 cada

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de terça-feira, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

