Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio acumulado em R$ 9 milhões

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 10h44.

Tudo sobreMega-Sena
Saiba mais

As seis dezenas do concurso 2.899 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 9 milhões.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Onde assistir aos sorteios das Loterias da Caixa?

Os sorteios são transmitidos ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, você tem muitas opções de como usar o dinheiro. Você pode usá-lo para:

  • Pagar dívidas
  • Investir no futuro
  • Fazer uma viagem dos sonhos
  • Ajudar a sua família e amigos
  • Fazer a diferença no mundo

Como funciona o rendimento da poupança?

A poupança é uma das opções de investimento mais populares entre os brasileiros. Seu funcionamento é relativamente simples: os valores depositados na poupança são remunerados conforme a remuneração básica, dada pela Taxa Referencial (TR) e a remuneração adicional, de acordo com a taxa básica de juro, a Selic

Acompanhe tudo sobre:Mega-SenaLoteriasCaixa

Mais de Invest

Temos um favorito? Christopher Waller surge como principal aposta para presidir Fed

Lucros da Jaguar Land Rover despencam 49% devido a tarifas dos EUA

Cogna (COGN3) anuncia compra da Faculdade de Medicina de Dourados por R$ 54,4 milhões

Taurus confirma transferência de parte da produção para os EUA com influência de tarifas

Mais na Exame

Brasil

Acidente entre ônibus e carreta deixa 11 mortos e mais de 40 feridos no MT

Negócios

Por que o CEO do Airbnb acha que hotéis são o próximo destino

Mundo

Javier Milei confronta oposição na TV e anuncia duas novas medidas

Future of Money

Altcoins: aprenda a montar uma carteira lucrativa com criptomoedas além do bitcoin