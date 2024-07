Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 9 milhões

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2.746 da Mega-Sena deste sábado, 6, mas ninguém acertou as seis dezenas. O prêmio principal da Mega acumulou em R$ 9 milhões para o próximo sorteio, a ser realizado quarta-feira, 10.

Neste sábado, 35 apostas acertaram 5 números e vão receber R$ 63.470,58. Além disso, 2.485 apostas foram ganhadoras do prêmio de R$ 1.277,07, para 4 acertos. Dos 76 sorteios deste ano da Mega-Sena, nove tiveram vencedores para o prêmio máximo.

Os sorteios são realizados no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo e transmitido ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa, tanto no Facebook quanto no canal da Caixa no YouTube.