LaFerrari em Goiás lidera com o IPVA mais caro de 2025

O IPVA mais caro do Brasil em 2025 chama atenção tanto pelo valor quanto pelo veículo que o gerou. Em Goiás, o imposto de uma LaFerrari alcança impressionantes R$ 1.200.738, reflexo de sua avaliação de mercado, de R$ 34,8 milhões. Este supercarro italiano, produzido entre 2013 e 2018, é conhecido por ser o primeiro modelo híbrido da Ferrari e um verdadeiro símbolo de exclusividade.

Com um motor V12 de 6.2 litros combinado a um sistema elétrico, a LaFerrari entrega 950 cv de potência e 91,7 kgfm de torque. Isso equivale a superar a força de dois modelos populares de picapes, como a Toyota Hilux ou a Ford Ranger, juntas. Além disso, o supercarro acelera de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 350 km/h, com uma redução no consumo de combustível de até 40%.

Em São Paulo, o segundo IPVA mais caro do Brasil em 2025 está relacionado a outro veículo de luxo. O Aston Martin Valour, que circula na capital paulista, gera um imposto de R$ 616 mil. O modelo é uma edição limitada da marca britânica e simboliza exclusividade e alto desempenho, características que fazem dele um dos carros mais valorizados no país.

O que dá para comprar com o IPVA de R$ 1,2 milhão?

O imposto pago por uma LaFerrari em Goiás permitiria a compra de um Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet, que custa R$ 1.174.000, ou de dois Porsche 718 Cayman novos, avaliados em R$ 535 mil cada. E ainda sobrariam R$ 130 mil, valor suficiente para adquirir modelos como:

Nissan Kicks: entre R$ 115.890 e R$ 155.990

entre R$ 115.890 e R$ 155.990 Fiat Fastback: entre R$ 119.990 e R$ 171.990

entre R$ 119.990 e R$ 171.990 Jeep Renegade: entre R$ 118.290 e R$ 185.990

entre R$ 118.290 e R$ 185.990 Honda City: entre R$ 117.500 e R$ 142.400

entre R$ 117.500 e R$ 142.400 Volkswagen T-Cross: entre R$ 119.990 e R$ 184.490

Os maiores IPVAs do Brasil em 2025

O levantamento dos veículos com os IPVAs mais altos do Brasil em 2025 evidencia como as alíquotas estaduais e o preço de mercado dos carros influenciam diretamente o imposto. Em estados com alíquotas que variam de 1% a 4%, modelos iguais podem gerar valores de IPVA diferentes.

Curioso para saber quais são os carros com os IPVAs mais elevados do Brasil em 2025? Confira a lista completa de cada estado e veja como a tributação reflete o mercado de luxo no país.

Exemplo de estados com valores significativos: