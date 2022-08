Itaú lança conta para gamers menores de idade com atendimento via Discord

O Itaú lança nesta segunda-feira, 29, a conta gratuita Start para jovens com menos de 18 anos. Também chamada de Player's Bank, a conta oferece serviços de transferências via Pix, pagamento de boletos e saldo com rendimento de 100% no CDI. Como é voltada para gamers de 14 a 17 anos, o banco ainda disponibiliza atendimento via Discord (canal de comunicação muito utilizado pelos jogadores).

Por questões de segurança, a Conta Start tem limite diário máximo de movimentação em R$ 300 e limite mensal máximo de movimentação em R$ 2.000. Os gamers também podem acessar ofertas exclusivas do Player’s Club, como descontos em Xbox Game Pass ou na loja do time e-sports Mibr. E futuramente, os clientes poderão solicitar um cartão virtual, para uso com produtos de delivery ou streaming.

A Conta Start pretende atender uma parcela da comunidade gamer. “O universo gamer possui demandas e uma identidade própria. Iniciar a vida bancária unindo a paixão dos gamers pelos jogos e as soluções financeiras ofertadas pela Conta Start só é possível porque estamos todo o tempo cocriando produtos e serviços com o nosso público. É o banco que joga junto”. afirma Ricardo Scussel, head de produtos digitais e parcerias do Itaú,.

A decisão, vem de acordo com iniciativas da empresa para integrar os menores de idade. O iti, banco digital do Itaú Unibanco, é um exemplo já que lançou uma conta para maiores de 14 anos com Pix, saques, cartão de débito e rendimento automático e diário do saldo com 100% do CDI (sem cobrança de IOF).

