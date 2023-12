China exporta 524 mil veículos em novembro; 90 mil são de nova energia

Os dados mais recentes divulgados pela Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis em 8 de dezembro, mostram que, de janeiro a novembro, a China exportou 4,762 milhões de veículos, um aumento de 59,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em novembro, as exportações de veículos totalizaram 524 mil unidades, registrando crescimento de 41,6% em comparação com o mesmo mês do ano passado.

Vale notar que as exportações de veículos de marcas chinesas independentes apresentaram um aumento significativo. Os dados revelam que, em novembro, as exportações de veículos de marcas chinesas independentes atingiram 333 mil unidades, aumento de 75% em relação ao ano anterior, e alta de 5% em comparação com o mês anterior. Em contraste, as exportações de veículos de empresas de joint venture e marcas de luxo totalizaram 45 mil unidades, sofrendo queda de 37% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Quanto aos veículos de nova energia, em novembro, a China exportou 89 mil veículos de passageiros movidos a novas energias, registrando aumento de 8% em relação ao ano anterior, mas queda de 21% em relação ao mês anterior. Esses veículos representaram 23,5% do total de veículos de passageiros exportados, com os veículos puramente elétricos respondendo por 89% das exportações de veículos de nova energia, enquanto os veículos 100% elétricos das classes A0 e A00 representaram 53% do total de exportações de veículos de nova energia no mesmo mês. Do monitoramento dos dados de varejo nos mercados internacionais para exportações independentes, observa-se que, em novembro, os veículos elétricos de classe A0 da China representaram quase 60% do volume total de exportação de veículos de nova energia, consolidando-se como a principal força motriz nas exportações de veículos de nova energia.

Em novembro, a BYD ficou na liderança, exportando 30.629 veículos de passageiros movidos a novas energias. Em segundo lugar ficou a SAIC Motor, com 17.841 veículos de passageiros de nova energia exportados, seguida pela Tesla China, que exportou 16.928 veículos de nova energia, ocupando o terceiro lugar.