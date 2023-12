Com quantos anos o veículo fica isento de IPVA?

O IPVA, Imposto sobre propriedade de veículos automotores, é o imposto cobrado aos donos de veículos, para custear a manutenção de estradas e rodovias.

Estar em dia com o IPVA é condição obrigatória para que se possa andar com o veículo, sob pena de multa e apreensão do bem. A contribuição deve ser feita anualmente e as datas de pagamento variam de acordo com a placa do carro.

Sendo uma das principais despesas dos proprietários de veículos automotores no Brasil, o IPVA pode deixar de ser pago após algum tempo de sua fabricação. O período é definido de acordo com cada um dos Estados da federação.

Neste texto, falaremos sobre os estados que isentam o IPVA de seus veículos e com quantos anos é possível atingir essa isenção. Também mostraremos a tabela de isenção do IPVA por estado e outras possíveis isenções do imposto.

Maioria dos estados isenta o IPVA de veículos com até 15 anos

Levando em consideração os 26 Estados no Brasil, podemos afirmar que a maioria deles isenta o IPVA até 15 anos da fabricação do automotor. Mas não são todos os entes federativos que realizam a mesma prática.

Confira os estados que isentam o IPVA a partir de 15 anos da data de fabricação do bem, em ordem alfabética:

Amapá;

Amazonas;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Mata Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais.

Quais outras isenções existem de IPVA?

Dependendo do Estado, a isenção pode variar para ser homologada de 10 até 20 anos.

Para que você saiba com quantos anos o seu automóvel estará isento do IPVA, preparamos uma lista contendo os Estados e suas regras:

Estado Isento de IPVA a partir de Acre (AC) 20 anos da fabricação Alagoas (AL) 31 de dezembro de 2002 Amapá (AP) 10 anos da fabricação Amazonas (AM) 15 anos da fabricação Bahia (BA) 15 anos da fabricação Ceará (CE) 15 anos da fabricação Distrito Federal (DF) 15 anos da fabricação Espírito Santo (ES) 15 anos da fabricação Goiás (GO) 15 anos da fabricação Maranhão (MA) 15 anos da fabricação Mato Grosso (MT) 18 anos da fabricação Mato Grosso do Sul (MS) 20 anos da fabricação Minas Gerais (MG) a partir de placa preta ou de valor histórico Pará (PA) 15 anos da fabricação Paraíba (PB) 15 anos da fabricação Paraná (PR) 20 anos da fabricação Pernambuco (PE) não isenta Piauí (PI) 15 anos da fabricação Rio de Janeiro (RJ) 15 anos da fabricação Rio Grande do Norte (RN) 10 anos da fabricação Rio Grande do Sul (RS) 20 anos da fabricação Rondônia (RO) 15 anos da fabricação Roraima (RR) 10 anos da fabricação Santa Catarina (SC) 30 anos da fabricação São Paulo (SP) 20 anos da fabricação Sergipe (SE) 15 anos da fabricação Tocantins (TO) 30 anos da fabricação

Não é só com relação ao ano de fabricação do carro que os condutores podem ter o seu IPVA isento. Também existem outras condições que garantem essa economia, como a profissão do proprietário do automóvel e em casos de Pessoas com Deficiência (PCD).

