IPVA 2024: pagamento no Acre começa hoje; veja quem deve pagar

Começa nesta quarta-feira, 31, o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 de 2024 no Acre paraproprietários de veículos com placa final 1 e 2. Nesta data, há duas opções: quitar integralmente o IPVA com desconto de 10% ou pagar a primeira parcela.

O tributo é um imposto estadual, em que cada estado define suas regras de pagamento e cronograma. No Acre, quem optar por pagar à vista no mês de janeiro terá desconto de 10%. Já quem optar por parcelar, pode dividir o tributo em até três parcelas (com vencimento nos meses de fevereiro e março).

Como pagar o IPVA?

Para pagar o IPVA 2024, o contribuinte pode emitir a guia de pagamento pelo site do Governo do Acre, por meio do número do Registro Nacional de Veículo Automotor (Renavam).

Com a guia, o imposto pode ser pago nos bancos credenciados (Banco do Brasil, Bradesco, Bancoob, Rendimento, Santander, Itaú e Sicredi); via PIX, por meio do QR Code encontrado na guia; e por cartão de crédito em empresas credenciadas a Sefa-PR. Apenas com o número de Renavam, é possível pagar nas agências ou nos caixas automáticos dos bancos credenciados (com exceção do Banco do Brasil).