Lista de concursos para setembro: veja as mais de 4 mil vagas de empregos no setor público

Atenção concurseiros de plantão. O mês de setembro será marcado por concursos estaduais para as carreiras educacionais. Segundo Carlinhos Costa, coordenador das Carreiras Educacionais do Gran Concursos, as secretarias de educação costumam preparar concursos com mais de mil vagas, o que significa que serão grandes processos seletivos.

“Visando compor os quadros de todas as escolas de um estado, elas acabam nomeando muitos professores, entre outros profissionais. Então essa é uma possibilidade real e que já é muito aguardada”, diz Costa.

Dicas para concurso na área da educação

Dominar a língua portuguesa é item obrigatório em todos os concursos, afirma o coordenador do Gran Concursos.

“Nos conhecimentos pedagógicos, que também todos os concursos têm, o candidato deve dar muita ênfase à legislação educacional, à história da educação, à didática, ao planejamento e à avaliação. São tópicos fundamentais e que, por isso, são sempre muito cobrados”, diz Costa.

Uma observação importante feita por Costa diz respeito à preparação antecipada, algo que muitos candidatos subestimam.

"Quem se prepara com antecedência tem uma vantagem significativa. Quando o edital é finalmente publicado, esses candidatos só precisam revisar os conteúdos já estudados e focar em pontos específicos que ainda não dominam," afirma.

Veja a lista de concursos em setembro por região – são mais de 4 mil vagas + cadastros de reserva

Norte

Concurso CAU AC (Conselho: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Assistente Administrativo, Auxiliar de Fiscalização, Agente de Fiscalização

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Acre

Número de vagas: 3 + Cadastro de reserva

Remuneração: De R$ 2.032,94 a R$ 8.472,00

Inscrições: De 22/07/2024 até 09/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 59,00 e R$ 68,00

Data da prova objetiva: 20/10/2024

Concurso Cress PA (Conselho: Conselho Regional de Serviço Social do Pará)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Apoio administrativo

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Administrativa

Lotação: Pará

Número de vagas: 120

Remuneração: R$ 1.400,00

Inscrições: Até 11/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 54,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024

Nordeste

Concurso Olinda PE (Conselho: Prefeitura Municipal de Olinda)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IAUPE

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico e médio

Carreiras: Administrativa, saúde, enfermagem, serviço social, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia, fiscal, contabilidade, arquitetura, jurídica, engenharia, comunicação social

Lotação: Olinda, PE

Número de vagas: 449 + Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.282,30 a R$ 3.957,21

Inscrições: De 28/07/2024 a 15/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 17/11/2024

Centro-Oeste

Concurso STJ (Conselho: Superior Tribunal de Justiça)

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Brasília/DF

Número de vagas: Cadastro de reserva

Remuneração: R$ 13.994,78

Inscrições: De 30/08/2024 a 20/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Data da prova: 01/12/2024

Conselho Federal dos Representantes Comerciais

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Assistente Administrativo, Assistente Jurídico, Auditor, Contador

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Brasília/DF

Número de vagas: 9 + Cadastro de reserva

Remuneração: De R$ 2.825,92 a R$ 5.636,70

Inscrições: De 25/07/2024 a 09/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 75,00 (nível médio) e R$ 90,00 (nível superior)

Data da prova objetiva: 13/10/2024

Ministério Público do Estado de Goiás

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Secretário auxiliar

Escolaridade: Nível fundamental

Carreiras: Funções Essenciais à Justiça

Lotação: Comarca Acreúna - Goiás

Número de vagas: 3

Remuneração: R$ 3.910,20

Inscrições: De 15/08/2024 a 13/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 62,02

Data da prova objetiva: A definir

Conselho da Prefeitura Baliza GO

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Itame

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, saúde, enfermagem, contabilidade, controle, serviço social, engenharia, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, educação, psicologia

Lotação: Goiás

Número de vagas: 208 + 579 de cadastro de reserva

Remuneração: De R$ 1.412,00 a R$ 13.000,00

Inscrições: De 01/08/2024 a 01/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 70,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024

ISS Aparecida de Goiânia GO

Conselho: Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Acess

Cargos: Auditor Fiscal Tributário, Auditor Fiscal

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Fiscal

Lotação: Aparecida de Goiânia, Goiás

Número de vagas: 100

Remuneração: De R$ 9.517,00 a R$ 10.592,21

Inscrições: De 12/08/2024 até 12/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 98,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024

Guarda Aparecida de Goiânia GO

Conselho: Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Acess

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Policial

Lotação: Goiás

Número de vagas: 29 + 87 de cadastro de reserva

Remuneração: De R$ 1.437,15 a R$ 8.021,71

Inscrições: De 12/08/2024 até 12/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 76,00 a R$ 98,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024

Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Acess

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico, médio e fundamental

Carreiras: Administrativa, serviço social, educação, psicologia, comunicação social, tecnologia da informação, arquitetura, engenharia, ISS, farmácia, saúde, enfermagem, entre outras

Lotação: Aparecida de Goiânia, Goiás

Número de vagas: 1.516 + 4.548 de cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.437,15 a R$ 10.592,21

Inscrições: De 12/08/2024 até 12/09/2024

Taxa de inscrição: R$ 98,00 para nível superior R$ 76,00 para níveis técnico e médio R$ 64,00 para nível fundamental

Data da prova objetiva: 13/10/2024

Sudeste

Concurso UFES

Conselho: Universidade Federal do Espírito Santo

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Administrativas, engenharia, tecnologia da informação, saúde

Lotação: Espírito Santo

Número de vagas: 33

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92