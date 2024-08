Preço do bitcoin recua, mas grandes investidores seguem acumulando a criptomoeda

Nesta sexta-feira, 30, o bitcoin se encaminha para encerrar a semana no vermelho enquanto o setor de criptomoedas movimenta mais de US$ 75 bilhões nas últimas 24 horas. Investidores estão em “compasso de espera” pelo início do corte na taxa de juros dos Estados Unidos, já sinalizado recentemente pelo Fed e que deve ocorrer no próximo mês.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 58.284, com queda de 4,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“Observamos que os ETFs de bitcoin foram para o segundo dia consecutivo de retiradas, mas dentro de um nível bem estável. As baleias também não parecem ter se incomodado com a retomada da criptomoeda abaixo dos US$ 60 mil, mantendo seu comportamento de acumulação”, disse Beto Fernandes, analista da Foxbit.

“O que parece é que o mercado encontrou uma espécie de zona de conforto por aqui. A força vendedora não é forte suficiente para derrubar o preço do ativo, enquanto os compradores também não viram gatilhos necessários para aumentar suas especulações. As apostas seguem, então, para setembro, com o efetivo corte de juros trazendo um potencial rompimento de preços”, acrescentou o especialista.

Na última semana, um discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, sinalizou que a política monetária dos EUA irá entrar em um ciclo de corte na taxa de juros. Historicamente, cortes na taxa de juros dos EUA são positivos para ativos de risco como o bitcoin e as criptomoedas.

