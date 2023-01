IPVA 2023 em Minas Gerais: veja o calendário de pagamento

O pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) de 2023 no estado de Minas Gerais começa no dia 13 de março.

Em 2022 o pagamento do tributo também começou no terceiro mês do ano. A medida foi mantida como forma de aliviar o peso das obrigações dos contribuintes no início do ano.

No calendário divulgado pela Secretaria da Fazenda do Estado estão estabelecidas as seguintes datas de pagamento, de acordo com o final das placas dos veículos:

Final de placa Cota única/ 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela março abril maio 1 e 2 13 13 15 3 e 4 14 14 16 5 e 6 15 17 17 7 e 8 16 18 18 9 e 0 17 19 19

Os valores da base de cálculo referente a cada veículo podem ser conferidos nas tabelas publicadas no Diário Eletrônico da Secretaria de Fazenda.

Para os contribuintes que optarem por quitar o IPVA em cota única, o desconto será de 3%.

Para aqueles que se enquadram nos critérios do Programa de Incentivo à Regularidade do Pagamento do IPVA — “Bom Pagador” — está mantido o desconto adicional de 3%, que já vem abatido no valor a ser pago. Portanto, o benefício é concedido automaticamente, sem a necessidade de contato prévio com a Secretaria de Fazenda. Tem direito a esse benefício somente os contribuintes que quitaram em dia os débitos vinculados aos veículos nos últimos dois anos (2021 e 2022).

IPVA cujo valor seja inferior a R$ 150 deverá ser pago à vista, e não pode ser parcelado.

O pagamento do imposto deve ser efetuado nos agentes arrecadadores autorizados a receber tributos estaduais via código Renavam do veículo ou mediante Documento de Arrecadação Estadual (DAE), emitido no site da Secretaria de Fazenda.

O não pagamento do imposto ou a quitação fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia até 30º dia, multa de 20% após o 30º dia, além de juros calculados pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Pedido de revisão

Após a publicação da Resolução 5.643, os contribuintes têm 15 dias úteis para apresentar pedido de revisão, em caso de discordância do valor da base de cálculo. O formulário de requerimento está disponível no site da Secretaria de Fazenda.

