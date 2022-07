Inter (INBR31) dará descontos de até 70% e cashback de R$ 200 no Inter Day

O Inter (INTR INBR31) realiza na quinta-feira, dia 7 de julho, a 3ª edição do Inter Day, um evento exclusivo voltado para o varejo. Durante todo o dia, os correntistas do Inter e não clientes poderão fazer compras pelo aplicativo da companhia ou pelo site e terão descontos de até 70% nos produtos. Além disso, é possível conseguir um cashback no valor de até 200 reais, por meio do Clube de Compras.

Em entrevista à Exame Invest, Marcela Zonis, diretora do Inter Shop, afirmou que o evento é o segundo maior para a companhia, ficando atrás apenas da Black Friday, que ocorre anualmente em novembro. “O Inter Day é especial porque é uma data só nossa, ao contrário da Black Friday, que todo o varejo participa. O evento marca o início do segundo semestre, que sempre é um período mais forte para o varejo.”

Ela destaca que o Inter Day já faz parte do calendário anual das empresas parceiras participantes. Este ano, são cerca de 300 parceiros, como Americanas, Casas Bahia, Magalu, Amazon, Netshoes, Samsung, Levi’s, Electrolux, Brastemp, entre outras. “Na primeira edição do Inter Day, nós fizemos 30 milhões de reais de vendas em um dia. Na segunda edição, foram 96 milhões de reais e nesta terceira vamos continuar crescendo”, acrescenta Zonis.

O Inter Shop, é um braço importante do Inter. Somente no ano passado, o marketplace alcançou a marca de 3,5 bilhões de reais em volume total de vendas (GMV), número que quase triplicou na comparação com 2021. No primeiro trimestre desse ano, o volume de vendas fechou em 1,1 bilhão de reais, aumento de 56%, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Nos primeiros três meses do ano, foram realizadas 6,8 milhões de transações e 504 mil novos clientes na plataforma. Nos últimos 12 meses, mais de 3 milhões de clientes usaram o Inter Shop, sendo que 73% são clientes recorrentes. O evento que ocorre esta semana deve engajar ainda mais os correntistas do Inter e atrair novos clientes, já que ele é aberto para todo o público.

Uma das estratégias adotas pelo Inter antes do evento foi a liberação de crédito para os clientes. Segundo o Inter, clientes terão mais R$ 1,165 bilhão em novos limites no cartão de crédito, o que vai beneficiar cerca de 435 mil pessoas. "A ideia é dar poder de compra ao cliente do Inter. Queremos garantir as melhores ofertas, mas que nosso cliente tenha poder de compra para usufruir das ofertas do Inter Day."

Como participar do Inter Day

É possível participar do dia especial de ofertas de duas formas, ou baixar o app do Inter ou por meio do site (www.bancointer.com.br/interday) . Para ter acesso até os 200 reais de cashback dentro do Clube de Comprar é necessário cumprir sete passos disponíveis no site do evento até às 12h do dia 6 de julho, véspera do Inter Day e comprar algo na seção “Compre Direto pelo App” durante o Inter Day. Para garantir esse benefício, é necessário fazer uma compra com no mínimo o mesmo valor acumulado no Clube de Compras. Caso os sete passos não sejam cumpridos, o cashback acumulado será correspondente à quantidade de passos atendidos.

Além do clube de compras e dos descontos de até 70% e cashback de até 47%, outro benefício é a oferta de produtos com frete grátis para todas as regiões do Brasil. Correntistas do Inter também terão acesso a quatro lives dentro do App, sendo uma no dia 6 de julho, apenas para quem se cadastrar no Clube de Compras e três durante o Inter Day abertas a todos os clientes. Em todas as transmissões será possível encontrar unidades da chamada Orange Box, caixa com produtos surpresa de marcas bastante procuradas pelos clientes a preços imperdíveis, como Apple, Nespresso, Acer, Casas Bahia, entre outras.

As condições especiais para o dia 7 de julho ainda incluem alguns benefícios, como quem adquirir o plano Redes Sociais da Inter Cel, com 10 gigas de internet e custo mensal de R$ 45, vai pagar apenas R$ 7 no primeiro mês, oferta exclusiva para o lançamento do novo plano. Já o plano anual do Duo Gourmet, que custa R$ 450, terá cashback de R$ 45 no Inter Day. O Inter Delivery terá 10% de cashback para todos os pedidos feitos em Belo Horizonte entre os dias 1/7 e 7/7. Quem usar o Inter Travel terá cashback turbinado de 7% na compra de passagens aéreas e de 10% na reserva de hotéis nos dias 7 e 8 de julho.

No ano passado, as maiores vendas do Inter Day foram de celulares e produtos eletrônicos. Esse ano, o Inter Shop aposta ainda em procura por viagens e vouchers de restaurantes. “Nosso público tem um perfil bem jovem por isso as vendas são fortes nesses segmentos”, finaliza Zonis.