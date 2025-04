Imposto de Renda 2025: O que fazer se você errar na declaração?

Declarar o Imposto de Renda (IR) corretamente é essencial para evitar complicações com a Receita Federal. Contudo, muitos contribuintes cometem erros, seja por falta de atenção ou desconhecimento das regras. Entenda o que pode acontecer se você errar na declaração e como corrigir esses enganos.

Multa por atraso ou erro na entrega

Se o erro for identificado antes do prazo final para entrega, o contribuinte pode corrigir a declaração sem grandes prejuízos. No entanto, se o erro for identificado após o prazo ou a entrega for feita fora do prazo, uma multa de 1% ao mês será aplicada sobre o imposto devido. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74 e pode chegar até 20% do valor devido, dependendo da gravidade do erro.

Implicações no recebimento da restituição

Quem comete erros no preenchimento da declaração, como omitir rendimentos ou incluir despesas indevidas, pode ter a restituição retida pela Receita Federal. A devolução do valor poderá ser atrasada até que o problema seja resolvido. Caso o erro seja identificado pelo próprio contribuinte, é possível retificar a declaração para corrigir as informações e evitar mais complicações.

Malha fina: O que é e como evitá-la

Quando a Receita Federal detecta inconsistências ou omissões, o contribuinte pode ser incluído na malha fina. Isso significa que sua declaração será auditada, o que pode resultar em mais multas e juros, além de atrasos na restituição. Para evitar cair na malha fina, é fundamental preencher a declaração com atenção, conferir os dados informados e utilizar documentos oficiais para comprovar as informações.

Como corrigir erros na declaração?

Se o erro for detectado antes de a Receita Federal se manifestar, a solução é simples. Basta retificar a declaração. Isso pode ser feito de forma online, por meio do programa da Receita Federal. Após a retificação, a declaração será reprocessada e a regularização das pendências será feita. No caso de o erro ter causado um imposto a mais a pagar, é preciso quitar o débito, podendo incluir juros e multas.

Quando buscar ajuda profissional?

Embora muitas pessoas possam corrigir erros sozinhas, dependendo da complexidade da situação, é recomendado procurar um contador ou especialista em Imposto de Renda. Um profissional pode ajudar a identificar o erro, calcular valores corretos e evitar que a situação se agrave.

Por que isso é importante

Erros na declaração do Imposto de Renda são comuns, mas podem ser evitados com atenção e cuidados ao preencher os dados. Em caso de engano, a Receita Federal oferece a possibilidade de retificação, evitando maiores complicações. Para quem se sente inseguro, buscar auxílio profissional é uma medida inteligente para garantir que o imposto seja pago corretamente e sem surpresas.