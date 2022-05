Dia Livre de Impostos terá serviços e produtos com descontos de até 70%

No dia 2 de junho, acontecerá o Dia Livre de Impostos 2022, uma oportunidade para que os lojistas participantes comercializem seus produtos sem tributação, arcando com esses custos. No evento, serão oferecidos descontos de até 70%, levando em consideração os diferentes percentuais de tributação. Eletrodomésticos, eletrônicos e serviços são alguns dos produtos que podem ser adquiridos com desconto.

A 16° edição do evento acontecerá de forma online, permite a participação de lojistas de todo o país e é uma iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem) e da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de SP (FCDLESP).

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro tem de trabalhar 149 dias do ano para pagamento de impostos. Entre 30 países, o país é o 14º que mais arrecada imposto, mas segue em última colocação como país que tem o melhor retorno do dinheiro para a população.

O varejo foi um dos setores fortemente afetados pela pandemia de covid-19. Segundo o presidente da FCDLESP, Maurício Stainoff, é por isso que o segmento sente mais o efeito das cargas tributárias e o baixo retorno dos impostos que são arrecadados.

“O Dia da Livre de Impostos é uma forma de deixar claro ao consumidor como a alta tributação afeta seu poder de compra”, comenta Stainoff.

Tenha acesso agora a todos materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal