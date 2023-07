Desenrola Brasil: Caixa oferece desconto de até 90% nas dívidas

A Caixa anunciou as condições especiais do programa Desenrola Brasil. Segundo o banco, 13 milhões de clientes podem renegociar as dívidas. Neste primeiro momento, participam da ação os clientes da Faixa 2, que são aqueles que possuem renda de até R$ 20 mil.

Os débitos devem estar com registro ativo e terem sido inscritos nos cadastros de inadimplentes até o dia 31 de dezembro de 2022. As contratações da renegociação devem ser firmadas até 31 de dezembro de 2023 e o parcelamento é de 12 a 96 vezes.

Nome limpo

De acordo com a Caixa, a exclusão dos cadastros restritivos se dará em até 5 dias úteis após a efetivação da renegociação.

Quem tem débito até R$ 100 serão excluídos dos cadastros externos de restrição de crédito. No entanto, a dívida não deixa de existir, ou seja, não existe perdão da dívida.

Como renegociar as dívidas

Pelo site Caixa Desenrola, o cliente pode consultar os contratos em atraso, mesmo não estando elegível, e conhecer as condições especiais para pagamento.

Na quitação à vista, a Caixa oferece descontos de até 90% (sem cobrança de IOF) e permite o parcelamento da dívida de 12 a 96 meses, com taxas personalizadas e primeira parcela para 30 dias (nesse caso, a negociação prevê entrada de 10% do valor da dívida, acrescida de IOF).

Além do Desenrola Brasil, a Caixa promove uma campanha própria chamada de Tudo Em Dia Caixa. A ação oferece mais uma oportunidade de renegociação de dívidas para os clientes do banco, com até 90% de desconto. A ação, lançada em 26 de junho de 2023, abrange dívidas comerciais de pessoas físicas e jurídicas. Cerca de 90% dos clientes contemplados pela campanha possuem dívidas liquidáveis por até R$ 2 mil. As condições estão disponíveis de acordo com o perfil do contrato.

