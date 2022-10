CVC lança marketplace de crédito que permite parcelar viagens em até 24 vezes

A operadora de viagens CVC (CVCB3), lançou o seu marketplace de crédito, que oferece aos clientes pagamento em até 24 parcelas fixas mensais.

Na plataforma, o viajante pode ter opções adicionais de parcelamento para realizar viagens e pode incluir na compra opções de passeios, upgrade de hotel ou locação de residências, voos, ingressos para atrações, aluguel de veículos e demais serviços oferecidos pela operadora.

Quando uma proposta é enviada ao sistema, todas as financeiras são acionadas simultaneamente e, em segundos, os consultores de vendas das lojas CVC recebem as opções de financiamento disponibilizadas pelas instituições, de acordo com o perfil de cada cliente.

Tenha acesso agora a todo o material gratuito da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal

O Marketplace de Crédito da CVC tem parceria com instituições financeiras, entre bancos e fintechs, e já está em funcionamento nas 1,1 mil lojas da operadora em todo o país.

O processo de identificação do cliente, aceite do plano e assinatura do contrato é feito via celular.

O intuito da empresa é preservar seu capital de giro e aumentar a competitividade, fortalecendo seu processo de digitalização e estratégia omnicanal.