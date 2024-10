Dona do TikTok planeja usar chip da Huawei para IA, diz Reuters

À medida que os EUA aumentam os controles de exportação para a China, a ByteDance, dona do TikTok, está supostamente planejando usar um fabricante de chips local para um modelo de inteligência artificial (IA) que está desenvolvendo.

A ByteDance está planejando construir um modelo de IA usando chips da Huawei, segundo a Reuters. A empresa quer usar os chips Ascend 910B da Huawei para treinar o modelo.

A empresa-mãe do TikTok supostamente encomendou mais de 100.000 chips da Huawei, mas, até julho, recebeu menos de 30.000 deles. Uma pessoa disse à Reuters que o modelo em desenvolvimento deve ser menos poderoso do que o modelo Doubao da ByteDance, que foi lançado em agosto passado.

"Toda a premissa aqui está errada", disse um porta-voz da ByteDance em uma declaração compartilhada com a Quartz. "Nenhum novo modelo de IA está sendo desenvolvido."

Tecnologia mais avançada

O chip Ascend 910B da empresa é usado para inferência de modelos de IA menos intensa, mas o treinamento requer mais uma tecnologia mais avançada e, portanto, chips mais potentes. E a Huawei estava supostamente tendo dificuldade em aumentar a produção do Ascend 910B — a melhor alternativa da China aos chips da Nvidia, que não podem ser vendidos a clientes chineses sob restrições comerciais dos EUA.

As máquinas de fabricação de chips que a Huawei usa para produzir os chips avançados são projetadas para gerações mais antigas de chips, relatou o The Information, e reaproveitá-las estava causando a quebra de certos componentes.

Desde que os EUA começaram a implementar restrições comerciais em chips avançados, incluindo aqueles projetados pela Nvidia, ByteDance buscou chips de empresas chinesas e trabalhou no desenvolvimento dos seus próprios. A ByteDance projetou dois chips com a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) que planeja produzir em massa até 2026, relatou o The Information. A TSMC é a maior fabricante de semicondutores do mundo.

O governo chinês, enquanto isso, está encorajando empresas de tecnologia a comprar chips de IA de empresas locais e se tornarem menos dependentes da Nvidia, informou a Bloomberg. A Nvidia desenvolveu três chips de IA para o mercado chinês em conformidade com os controles de exportação, incluindo o H20, do qual a ByteDance encomendou centenas de milhares.