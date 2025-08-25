Invest

Crédito com garantia de veículo se fortalece como alternativa financeira

Modalidade com garantia real tem se consolidado como opção frente a linhas tradicionais e amplia acesso a recursos com taxas competitivas e processo 100% digital

Empréstimo com Garantia de Veículo: mesmo servindo como garantia, o carro permanece com o cliente e pode ser utilizado normalmente durante o período do contrato

Empréstimo com Garantia de Veículo: mesmo servindo como garantia, o carro permanece com o cliente e pode ser utilizado normalmente durante o período do contrato

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13h28.

Em um cenário de instabilidade econômica global, juros elevados e dificuldade de acesso a linhas de crédito tradicionais, consumidores e empreendedores têm buscado alternativas mais acessíveis e menos burocráticas para conseguir crédito. Neste contexto, modalidades com garantia real ganham espaço no mercado por oferecerem taxas mais competitivas e condições mais flexíveis.

“A combinação de oferta de juros mais baixos, maiores valores de crédito liberados, baixa complexidade no processo de contratação contribuem para o crescimento desta modalidade no mercado financeiro brasileiro”, explica Thiago Almeida, superintendente executivo de veículos do banco PAN.

Uma das opções que têm ganhado destaque no banco, inclusive, é o Empréstimo com Garantia de Veículo, modalidade que permite usar um carro ou moto para acessar recursos com condições diferenciadas. A lógica é simples: o cliente utiliza um veículo quitado em seu nome ou financiado com o banco PAN como garantia, o que reduz o risco para a instituição financeira e permite que as taxas de juro sejam mais baixas em comparação a produtos sem garantias, por exemplo, crédito pessoal e rotativo de cartão.

Segundo a instituição, o formato permite ampliar o acesso ao crédito de forma digital, segura e com custos reduzidos. Na instituição, por exemplo, as taxas partem de 1,40% ao mês, patamar bastante competitivo frente a outras opções de crédito pessoal. Além disso, a instituição oferece prazos de pagamento que podem chegar a até 60 meses, possibilitando que o valor das parcelas se ajuste melhor ao orçamento mensal do cliente.

“Nossa jornada de contratação foi pensada para ser 100% digital, prática e intuitiva. Com apenas o CPF e a placa do veículo, o cliente já recebe uma oferta personalizada conforme a sua necessidade, e todo o processo pode ser concluído de forma online. Uma vez aprovado, o valor é liberado na conta do cliente, garantindo agilidade e conveniência. Isso se soma ao nosso pioneirismo no lançamento do empréstimo com garantia de motos, uma inovação que amplia nosso portfólio e consolida ainda mais o posicionamento do banco PAN no ecossistema de veículos”, afirma o executivo.

O valor do crédito pode chegar a até 100% do valor do veículo, dependendo da análise realizada. Essa característica aumenta o potencial de captação, especialmente para quem possui um automóvel de maior valor de mercado.

Flexibilidade no processo

Outro ponto que chama a atenção no Empréstimo com Garantia de Veículo é a agilidade no processo de liberação do crédito. De acordo com Almeida, a aprovação pode ser feita de forma rápida. O dinheiro é liberado de forma online para o cliente quando todos os processos de avaliação (formalização e vistoria) são finalizados — em até um dia útil após a contratação, o que permite que o cliente tenha acesso ao recurso de maneira quase imediata.

Como a contratação é feita 100% online, não há necessidade de deslocamentos ou presença física em agências. Todo o processo é realizado pelo site, aplicativo ou WhatsApp do banco PAN, incluindo a análise de crédito e a formalização do contrato. Isso reduz etapas burocráticas e torna a experiência mais prática.

Um aspecto muito importante é que o cliente não fica sem o veículo. Mesmo servindo como garantia, ele permanece com o cliente e pode ser utilizado normalmente durante todo o período do contrato, o que mantém a rotina sem alterações.

Versatilidade de uso

O Empréstimo com Garantia de Veículo pode atender diferentes objetivos. Uma das aplicações mais comuns é a quitação de dívidas com juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial, permitindo a substituição de um custo elevado por uma taxa mais baixa.

Outra possibilidade é direcionar o recurso para investimentos, seja na abertura ou ampliação de um negócio próprio, reformas residenciais ou até na realização de um curso de especialização. O acesso rápido ao capital pode acelerar projetos que, de outra forma, demorariam mais tempo para sair do papel.

“Seja para realizar aquela viagem dos sonhos, pagar as contas do dia a dia ou até mesmo investir em um negócio pessoal/familiar, o empréstimo com garantia passa a ser mais uma alternativa relevante na reorganização financeira das famílias”, destaca Thiago Almeida.

O especialista reforça que a análise de crédito leva em conta não apenas o valor do veículo, mas também o histórico do cliente, garantindo que as condições sejam adequadas à sua capacidade de pagamento. Isso contribui para uma operação mais responsável.

