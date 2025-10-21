Como aderir ao Reforma Casa Brasil? Veja as perguntas e respostas sobre o programa do governo Lula

Repórter
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 19h00.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira, 21, o lançamento do Reforma Casa Brasil, um programa habitacional com o intuito de facilitar o acesso ao crédito com juros baixos para reformas, ampliações e adequações de imóveis em todo o país.
Segundo o comunicado, serão disponibilizados R$ 40 bilhões para ações como troca de pisos, reparos no telhado, ampliação de varandas, construção de novos quartos e outros cômodos. O programa visa garantir o direito à moradia de qualidade, promover a inclusão social e urbana, além de impulsionar a economia, gerando empregos e renda na cadeia produtiva da construção civil. Veja a seguir como o programa funcionará.
A partir de 3 de novembro de 2025.
O programa conta com R$ 30 bilhões provenientes do Fundo Social do Pré-Sal, que serão destinados a famílias com uma renda mensal de até R$ 9.600. Além disso, a Caixa Econômica Federal vai disponibilizar R$ 10 bilhões do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) para famílias com renda superior a esse valor. Assim, o total de recursos para o programa será de R$ 40 bilhões.
O programa é segmentado em três faixas de renda familiar mensal:
A adesão será realizada de forma simples e digital, por meio do site da Caixa Econômica Federal ou do aplicativo do banco, disponível na App Store e Google Play. Não será necessário comparecer presencialmente a uma agência, embora o interessado também possa optar por solicitar adesão nas unidades físicas.
O crédito é destinado principalmente para uso residencial, mas também pode ser aplicado em imóveis de uso misto (residencial e comercial). Os recursos podem ser empregados na compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e serviços técnicos. Famílias com problemas como telhados danificados, pisos comprometidos, instalações elétricas e hidráulicas inadequadas, falta de acessibilidade ou necessidade de ampliação são exemplos do público-alvo.
Após a análise de crédito no aplicativo da Caixa, a família com o crédito aprovado receberá 90% do valor solicitado diretamente em sua conta bancária. Após a conclusão da obra, o beneficiário deve enviar uma foto do local reformado para receber os 10% restantes.
Sim. Ao acessar o site ou aplicativo, o usuário passará por uma análise de crédito e precisará fornecer informações sobre a obra que deseja realizar. O recurso será destinado à compra de materiais de construção ou ao pagamento de mão de obra.
Por meio do aplicativo da Caixa, o beneficiário deverá enviar fotos do local onde a obra será realizada. Quando a obra for concluída, outra foto será solicitada para comprovar que a reforma foi efetivamente executada.
Sim, o programa está disponível para os 26 estados, o Distrito Federal e todos os 5.571 municípios do Brasil.
Sim, não há análise sobre quem reside no imóvel, mas o foco principal do programa é beneficiar as famílias que moram na residência que será reformada.