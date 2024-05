Como abrir uma conta internacional e investir nos EUA

Em um mundo cada vez mais interligado, a necessidade de se expor a diferentes formas e opções de investimentos, bem como de diversificar o patrimônio globalmente, ocorreu um boom nas chamadas contas internacionais.

Nesse sentido, nos últimos anos ocorreu um grande movimento e uma demanda latente, por parte de brasileiros, mas também de outras nacionalidades dentro da américa latina, pelas famosas contas internacionais.

Por isso, hoje você irá entender o porquê você deve abrir uma conta no exterior e, mais do que isso, irá conhecer todas as vantagens para quem abre conta no exterior, que vão muito além dos investimentos.

Como abrir uma conta internacional?

Você já deve ter escutado em rodas de amigos, jantares e conversas informais sobre conta em dólar, investimentos fora do país e a possibilidade de realizar transações em diversas moedas sem nenhum custo, não é mesmo?

Como mencionado anteriormente, hoje, possuir uma conta internacional não é apenas um luxo, mas sim uma necessidade, principalmente para aqueles que estão dentro de economias em desenvolvimento como o Brasil.

Isso ocorre, em virtude da maior estabilidade política e econômica que países desenvolvidos possuem, que consequentemente torna as suas moedas mais fortes frente às demais.

Hoje, o mercado está repleto de instituições que facilitam o acesso a conta internacional. Apesar disso, algumas apresentam apenas opção de realizar transações e outras apenas de realizar investimentos.

Por esse motivo, é fundamental, antes de abrir a sua conta, analisar tudo o que a instituição oferece em sua conta internacional, escolhendo por aquela mais completa, que permite acessar diversos serviços com apenas um aplicativo.

Dessa maneira, o primeiro passo para abrir a sua conta no exterior, que é um processo muito simples e rápido de ser feito, principalmente se você tem acesso a um banco que já possui uma conta internacional disponível, é baixar o aplicativo da instituição escolhida.

Dentre todas as ofertas disponíveis no mercado, existe a possibilidade de você ter acesso, por meio do BTG Pactual (mesmo grupo controlador da Exame), que é conhecido por ser o maior banco de investimentos da América Latina, às Contas Internacionais, uma solução completa, que permite realizar transações e investimentos no exterior.

Para abrir as suas Contas Internacionais, basta ser cliente do Banco no Brasil e habilitar o serviço através do menu principal dos aplicativos BTG Banking ou BTG Investimentos.

Com as contas abertas, você terá acesso a uma plataforma completa de serviços, como câmbio instantâneo, cartão de débito, transferências e investimentos em diferentes classes de ativos.

Até aqui, sei que você já entendeu como abrir uma conta internacional, e tenho certeza que está com uma dúvida: qual a vantagem de abrir uma conta no exterior?

Vantagens de abrir uma conta internacional

Viagens de negócios, intercâmbio, férias com a família, tudo isso precisa de muito planejamento e, em todos esses casos, quanto maior a praticidade, melhor a experiência.

Por essa razão, independentemente de onde, quando ou como você irá precisar de recursos em moeda estrangeira, uma conta internacional será a sua maior aliada.

Com ela, você poderá comprar dólar e outras moedas mais baratas do que indo diretamente em caixas eletrônicos ou utilizando cartão de crédito internacional de bancos brasileiros.

Em viagens mais longas, esse tipo de conta traz muito mais segurança, já que não irá precisar levar em espécie grandes volumes de recursos e correr o risco de perder as notas.

Além disso, a partir da sua conta no exterior, você irá utilizar a função débito, o que reduzirá muito o custo de suas compras em lojas e sites estrangeiros, já que o IOF para cartão de crédito em compras no exterior é elevado.

E, com certeza, uma das maiores funcionalidades e praticidades de abrir conta internacional é a possibilidade de acessar o maior mercado de investimentos do mundo, o mercado norte americano.

Por que investir no exterior?

A intensificação da abordagem por investimentos no exterior é latente, uma vez que a necessidade de diversificação geográfica se intensificou nos últimos anos por conta da globalização e das guerras comerciais travadas entre grandes potências que impactam as economias em desenvolvimento.

Por essa razão, a diversificação vai muito além das classes de ativos, ela passa por exposição a diferentes moedas, diferentes países e, principalmente, a exposição a economias desenvolvidas.

Somam-se à diversificação, o acesso a um leque infinito de possibilidades de alocação, que vão desde a renda fixa mais tradicional por meio dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, até as ações das empresas listadas nas bolsas americanas.

Assim, dentre as opções que estarão disponíveis estão:

Ações e ETFs (Exchange Traded Funds);

REIT (Real Estate Investment Trust), que são parecidos com os nossos Fundos Imobiliários;

Bonds, que contempla títulos públicos emitidos pelos Estados Unidos e títulos privados emitidos por companhias sediadas nos EUA ou em outros países ;

Mutual funds, que são conhecidos pela sua alocação em diversos ativos e países;

Time Deposits, que são oferecidos pelas instituições financeiras e podem ser tratados como o CDB dos grandes bancos aqui no Brasil.

Portanto, fica claro que as possibilidades são inúmeras, principalmente quando falamos de renda fixa e ações, uma vez que as maiores empresas do mundo são listadas nos Estados Unidos e a melhor forma de se expor a elas é diretamente, por meio da negociação no exterior.

Abri minha conta internacional e quero enviar recursos, quanto tempo demora para o valor ser creditado?

Com a conta aberta, enviar recursos fica mais simples, principalmente se sua conta digital estiver no mesmo banco que já possui a sua conta corrente normal.

De maneira geral, o crédito em conta demoraria cerca de 2 dias úteis, podendo chegar até mesmo a 4 dias úteis, porém com a evolução do mercado, em questão de poucos segundos o câmbio é realizado e o recurso está na conta.

Além dessa dúvida sobre o crédito, acredito que você esteja se perguntando sobre o câmbio na hora de enviar recursos da sua conta do Brasil para a conta internacional.

No BTG Pactual você pode realizar operações de câmbio de forma instantânea, 24h por dia e 7 dias por semana, para sua Conta Banking Internacional.

Indo muito além da aplicação em investimentos internacionais

Provavelmente, um dos maiores medos de quem construiu patrimônio no Brasil, é a questão sucessória e todos os entraves jurídicos e as inseguranças políticas, intrínsecas aos países em desenvolvimento.

Dessa maneira, abrir uma conta internacional vai muito além das transações e da facilidade do dia a dia, ela se torna crucial para a manutenção e proteção de patrimônio.

Como funcionam os custos de uma conta internacional, já que ela permite tantas vantagens?

O custo é, sem sombra de dúvidas, uma das principais linhas no momento de abrir uma conta, fazer um negócio, realizar um investimento.

Como descrito durante a discriminação das vantagens da conta internacional, a principal delas é o baixo custo.

Nesse sentido, com ela o IOF no momento da transferência é de apenas 1,1% no caso de remessas para Banking e de 0,38% para remessas para investimentos.

Cuidado com obrigações tributárias acessórias!

Como você percebeu, a conta internacional, além de fácil de abrir e de todas as possibilidades que lhe permite, ainda possui um custo muito baixo quando comparada com as outras formas de movimentar moeda estrangeira.

Porém, é importante lembrar que todas as movimentações, saldos e demais operações devem constar na sua declaração de imposto de renda.

O BTG Pactual, por exemplo, oferece uma interface integrada dentro do aplicativo que permite ao cliente contratar um serviço que prepara de forma automática todos os informes e apurações fiscais, incluindo a própria geração do DARF para recolhimento de tributos.

Agora que você já sabe como abrir uma conta internacional, todas as possibilidades que ela oferece, não se esqueça que na hora de realizar investimentos é fundamental uma assessoria especializada e com experiência no mercado internacional.

Só assim, você alcançará uma alocação aderente ao seu perfil, com a melhor relação risco e retorno e que atenda a todas as suas necessidades.

A conta internacional e a diversificação geográfica e de moedas deve ser seu principal objetivo para o ano de 2024!

Serviços relacionados a investimentos nos Estados Unidos da América são oferecidos pelo BTG Pactual US Capital, LLC ("BTG Pactual US") uma corretora de investimentos registrada perante a SEC e membro da FINRA e SIPC.

Serviços relacionados à conta corrente são oferecidos pelo Regent Bank, um

banco autorizado a operar nos Estados Unidos da América e membro do FDIC

(Federal Deposit Insurance Corporation).