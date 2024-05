Boletim Focus: Mercado eleva pela 2ª vez projeção do IPCA para 2025

Os analistas de mercado consultados pelo Banco Central (BC) no Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, 13, elevaram a projeção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 2025 pela segunda semana consecutiva, de 3,64% para 3,66%.

O índice é a pricipal referência para medir a inflação brasileira e a nova revisão para cima confirma a desancoragem de expectativas após mudança das metas fiscais, englobando um menor rigor com as contas públicas.

Na última quarta-feira, o BC reduziu o ritmo de corte de juros para 0,25 ponto percentual, para 10,5% ao ano.

Os diretores do BC não sinalizaram se manterão o ritmo de cortes nas próximas reuniões. No mercado, a dúvida é quando o ciclo de queda se encerrará. A certeza é de que esse ciclo será menor do que o projetado antes.

Os economistas também revisaram as projeções do IPCA para 2024, da Selic para 2024 e 2026, além do Produto Interno Bruto (PIB) para 2024.

IPCA

O IPCA de 2024 subiu de 3,72% para 3,76% pela primeira semana. Um mês antes, a mediana era de 3,71%. Considerando as 68 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana para 2024 passou para 3,74%.

Para 2025, que também está no foco da política monetária, a projeção subiu de 3,64% para 3,66%. Um mês antes, a mediana era de 3,56%. As projeções para 2026 e 2027 permaneceram em 3,50%, mesmo nível dos últimos boletins.

PIB

A mediana das projeções para o PIB deste ano subiu pela segunda semana consecutiva de 2,05% para 2,09%. Um mês antes, a projeção era de 1,95%.

A projeção para 2025 foi mantida em 2% pela 22ª semana seguida, assim como a de 2026 se manteve em 2% pela 40ª semana.

Selic

As projeções para a taxa básica de juros, a Selic, foram revisadas. Para 2024, economistas, que antes projetavam 9,63%, revisaram para 9,75%.

Na projeção de 2025, os economistas mantiveram a taxa em 9% pela terceira semana. Já em 2026, a Selic passou de 8,75% para 9%.

Câmbio

Os economistas do mercado financeiro mantiveram as expectativas para o dólar pela terceira semana consecutiva: R$ 5 (2024), R$ 5,05 (2025) e R$ 5,10 (2026).