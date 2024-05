Haddad e Leite se reúnem nesta segunda para discutir dívida do Rio Grande do Sul

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai se reunir nesta segunda-feira, 13, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, os dois vão discutir o tratamento da dívida do estado.

“Já fui informado que essa reunião seria virtual, para discutir a renegociação da dívida”, afirmou Pimenta. A afirmação foi dada em entrevista sobre as ações em resposta às enchentes que atingiram a população do Rio Grande do Sul na última semana.

A dívida do estado com a União é de mais de R$ 100 bilhões. Mesmo antes das chuvas, o governo gaúcho já tentava uma renegociação de sua dívida. Agora, a suspensão já está garantida, mas o que está em jogo é por quanto tempo.

Em 2017 o estado interrompeu o pagamento da dívida com uma decisão judicial obtida no STF. Em 2021, o Rio Grande do Sul aderiu ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF).