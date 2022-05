29% dos brasileiros têm cinco ou mais cartões. Especialista faz alerta

A parcela dos brasileiros que têm cinco ou mais cartões de crédito vem aumentando. É o que diz uma pesquisa da Serasa eCred.

De acordo com o levantamento, 29% dos brasileiros têm cinco ou mais cartões de crédito, enquanto 18% afirmaram ter quatro cartões. Já a parcela que tem três cartões corresponde a 23%, ao passo que 21% têm dois. Apenas 9% sustentam sua vida financeira com apenas um cartão de crédito.

A pesquisa, que ouviu 3.751 pessoas, mostra que para 34% entrevistados as compras no cartão consideradas mais importantes são as de supermercado e alimentação. Os outros gastos pagos com o plástico são realizados em farmácias (15%), na compra de eletrodomésticos (14%) roupas (11%), viagens (10%) e móveis (10%). O pagamento de boletos com cartão representa 6%.

“Rodízio de cartões”: hábito perigoso

Ter mais de um cartão permite fazer “rodízio de cartões”. É uma forma de jogar o valor do gasto para o futuro e obter mais limites de crédito, afirma Ione Amorim, coordenadora de serviços financeiros do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec).

Contudo esse hábito financeiro é uma operação arriscada, que pode fazer com que muitos consumidores percam o controle do pagamento das faturas e fiquem inadimplentes.

Taxas de juros multiplicadas

Ter mais de um cartão de crédito pode ser uma armadilha ao consumidor. Onde está o perigo? Na exposição aos juros, caso atrase ou deixe de pagar a fatura.

Em caso de necessidade, Amorim aconselha que o consumidor tenha menos cartões e opte por aqueles com limite mais baixo para “alternar o uso sem grande exposição”.

Cartão não é complemento de renda

Muitas vezes, o cartão de crédito passa a fazer o papel de complemento de renda. Mas à medida que se reduz o poder de compra do consumidor, o uso do cartão aumenta.

“Este ciclo leva ao atraso do pagamento da fatura e incentiva o uso de outro cartão, aprofundando o endividamento e descontrole das dívidas. Se o consumidor cair no rotativo (pagar apenas o valor mínimo da fatura) há cobrança de juros acima de 360% ao ano”, aponta Amorim.

5 dicas para usar mais de um cartão sem descontrole

A crise econômica provoca aumento da inadimplência, e famílias de rendas mais baixas podem usar cartões para pagar contas básicas que não conseguem quitar à vista, conclui Amanda Rapouzo, gerente do Serasa eCred.

Em caso de necessidade, no qual não é possível concentrar todas as compras em apenas um plástico, veja abaixo 5 dicas para utilizar os cartões de crédito sem descontrolar o orçamento: