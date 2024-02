Bolsa Família: pagamento de fevereiro é antecipado e começa hoje

O pagamento do Bolsa Família de fevereiro começa a ser feito nesta sexta-feira, 16. O calendário de transferência do benefício será antecipado para os moradores de 85 municípios que estão em calamidade pública, localizados em cinco estados. 62 cidades ficam no Rio Grande do Sul, dez no Rio de Janeiro, sete em Sergipe, três no Paraná e três em São Paulo.

"A quebra do calendário escalonado permite que os beneficiários que enfrentam dificuldades causadas por eventos climáticos ou outros desastres possam usar os valores no primeiro dia de transferências", afirmou o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em comunicado ao jornal Valor Econômico.

Nestas cidades, todos os beneficiários vão receber nesta sexta, independente do final do NIS. Para os demais beneficiários, o pagamento acontece a partir do dia 19, obedecendo a ordem de pagamento de acordo com o número final do NIS.

Calendário do Bolsa Família de fevereiro de 2024

Final do NIS: 1 - 16/2

Final do NIS: 2 - 19/2

Final do NIS: 3 - 20/2

Final do NIS: 4 - 21/2

Final do NIS: 5 - 22/2

Final do NIS: 6 - 23/2

Final do NIS: 7 - 26/2

Final do NIS: 8 - 27/2

Final do NIS: 9 - 28/2

Final do NIS: 0 - 29/2

Posso receber Bolsa Família?

Para receber o auxílio, a renda de cada pessoa da família deve ser de, no máximo, R$ 218 por mês. Para verificar isso, é necessário somar o salário de todas as pessoas que vivem na casa, e dividir pelo número de residentes.

Caso se enquadre na regra, você deve se inscrever no Cadastro Único, com os dados corretos e atualizados. Isso pode ser feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios, com a apresentação de documentos como o CPF ou o título de eleitor.

Depois de se inscrever, a família deve aguardar ser incluída no programa, o que acontece todos os meses. Para se informar sobre o andamento desse processo, também é possível ligar para a Central de Atendimento da Caixa, no número 111, ou para o atendimento Caixa ao Cidadão, no número 0800 726 02 07.

Como receber o Bolsa Família?

As famílias podem receber seu dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital. Desde março do ano passado, o aplicativo Bolsa Família para celulares substituiu o aplicativo do Auxílio Brasil, serve para consultas de como movimentar seu benefício.

Quanto vou receber de Bolsa Família?

O programa é pago com novos benefícios desde 2023, para as 21 milhões de famílias contempladas. Há um adicional de R$ 50 para crianças de sete a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos e para gestantes e lactantes. Há também o pagamento de R$ 150 por famíla com crianças até seis anos. Assim, o benefício pode chegar a pagar R$ 850 no total.

Confira a composição do benefício:

Benefício de Renda de Cidadania: pago para todos os moradores da casa, no valor de R$ 142 por pessoa;

Benefício Complementar: pago às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, caso o Benefício de Renda de Cidadania não seja o suficiente para alcançar o valor mínimo de R$ 600 por família – dessa forma, nenhuma família ganha menos de R$600.

Benefício Primeira Infância: no valor de R$ 150 por criança até 6 anos;

Benefício Variável Familiar: pago às famílias que tenham gestantes; crianças, com idade entre 7 (sete) e 12 (doze) anos incompletos; ou adolescentes, com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos; no valor de R$ 50 por pessoa.