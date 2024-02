Vale Gás: começa hoje pagamento do benefício; veja quem tem direito

A Caixa Econômica Federal começa a pagar nesta sexta-feira, 16, o pagamento do Vale Gás para cidadãos com o Número de Identificação Social (NIS) final 1. O objetivo do auxílio é ajudar famílias de baixa renda a adquirir o gás de cozinha (veja abaixo se você tem direito a receber).

O benefício é disponibilizado a cada dois meses e, atualmente, tem o valor de R$ 102, baseado na média de preço do botijão de 13 kg medido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) nos últimos seis meses.

Também começa hoje o pagamento de fevereiro dos beneficiários do Bolsa Família. Ao todo, cerca de 20 milhões de pessoas devem receber o auxílio, que tem valor mínimo de R$ 600. O principal requisito para ter direito ao Bolsa Família é ter renda familiar menor ou igual a R$ 218,00 por pessoa.

Condições para ter direito

Realizar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Saiba como se inscrever no Cadastro Único.

Ter renda per capita de até meio salário mínimo ou ser beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Calendário do Vale Gás e do Bolsa Família em fevereiro:

NIS com final 1: 16/2

NIS com final 2: 19/2

NIS com final 3: 20/2

NIS com final 4: 21/2

NIS com final 5: 22/2

NIS com final 6: 23/2

NIS com final 7: 26/2

NIS com final 8: 27/2

NIS com final 9: 28/2

NIS com final 0: 29/2

Como consultar vale-gás pelo CPF?

A consulta vale-gás pelo CPF é um processo simples e pode ser feita por diferentes meios. Confira o passo a passo em cada um deles:

Pelo aplicativo Bolsa Família

Acesse o aplicativo do Bolsa Família, logue com a senha do Caixa Tem ou do Gov.br, e prossiga com os passos de validação do acesso.

Em seguida, clique em "Benefícios" ou em "Ver parcelas" para ver a situação do pagamento de cada parcela.

Consultar pelo Caixa Tem

Acesse o aplicativo Caixa Tem e faça login usando suas credenciais.

Uma vez logado, busque a seção de Extrato, e procure pela sigla AUX GÁS para visualizar o pagamento das parcelas do benefício.

Consultar CadÚnico

Visite o site oficial do gov.br ou baixe o APP Cadastro Único.

Tenha todos os seus dados cadastrados disponíveis (CPF, nome da mãe e UF/Município).

A consulta simples é feita por meio de uma identificação positiva no aplicativo.

