Bolsa Família 2025: veja calendário de pagamento na próximo ano

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) definiu o calendário de 2025 do Programa Bolsa Família. Os pagamentos terão início no dia 20 de janeiro do próximo ano. A data exata de recebimento dos valores depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS), indicado no cartão do Bolsa Família.

As famílias beneficiárias que possuem o NIS com final 1 receberão os valores no primeiro dia de pagamento, as com NIS de final 2 poderão acessar o recurso no segundo dia do calendário e, assim, sucessivamente. A sequência das transferências continua nos dias úteis até chegar aos beneficiários com NIS cujo último dígito é zero.

Os valores são disponibilizados para movimentação nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada, à exceção de dezembro, que tem o calendário antecipado para o dia 10, com os pagamentos sendo encerrados antes do Natal.

As datas são estabelecidas pelo MDS, responsável pela gestão do programa, e pela Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos.

Calendário de pagamento do Bolsa Família 2025

Mês Datas de Pagamento Janeiro 20/01 e 31/01 Fevereiro 17/02 e 28/02 Março 18/03 e 31/03 Abril 15/04 e 30/04 Maio 19/05 e 30/05 Junho 16/06 e 30/06 Julho 18/07 e 31/07 Agosto 18/08 e 29/08 Setembro 17/09 e 30/09 Outubro 20/10 e 31/10 Novembro 14/11 e 28/11 Dezembro 10/12 e 23/12

Quem pode receber o Bolsa Família

O Bolsa Família atende famílias em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Para receber, é necessário cumprir requisitos como frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para crianças e jovens de 6 a 18 anos, acompanhamento nutricional de crianças até 7 anos, carteira de vacinação atualizada e comprovação de pré-natal no caso de gestantes. Trabalhadores com carteira assinada também podem receber, desde que a renda por pessoa esteja dentro do limite.

Onde se cadastrar no Bolsa Família

O cadastro é feito no CadÚnico, disponível em postos de assistência social. Os documentos exigidos incluem RG ou CNH, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço e documentos dos dependentes, como certidões de nascimento e comprovantes de matrícula escolar. Um pré-cadastro pode ser feito pelo aplicativo MOPS, que informa o posto mais próximo, mas ainda é necessário comparecer presencialmente para completar o processo. Durante a entrevista, os dados fornecidos são confirmados e o solicitante recebe o NIS, caso ainda não tenha.

Como sacar o Bolsa Família

Os benefícios são pagos conforme o calendário do NIS, disponível no aplicativo do Bolsa Família. É possível consultar o próximo pagamento e demais informações pelo login gov.br ou pelo telefone 111 da Caixa Econômica Federal. Moradores de regiões afetadas por chuva ou seca podem solicitar o adiantamento do benefício.