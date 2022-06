App dá até 30% de dinheiro de volta em compras de qualquer supermercado

As compras no supermercado vêm ficando cada vez mais restritas por conta da inflação alta. Mas existe uma ferramenta que pode ajudar a manter o nível do poder de compra. O app Mangoos dá até 30% de dinheiro de volta em compras em qualquer supermercado que dê nota fiscal da compra.

Para isso, basta comprar produtos selecionados, de determinadas marcas. Para obter o dinheiro de volta, basta ler o código da nota fiscal no QR Code ou digitá-lo no aplicativo.

"Esse é o diferencial do app. Você não precisa comprar no Pão de Açúcar: pode comprar no mercado da esquina, no atacado e até no quiosque da praia, se ele emitir nota fiscal", diz Raiza Scatena_gerente de marketing do app.

O app dá, no mínimo, 10% de dinheiro de volta. É às sextas-feiras que costuma realizar promoções mais agressivas, que chegam a 30% do valor do produto. Em datas comemorativas, o cashback pode chegar a 50%. As promoções são atualizadas semanalmente, às terças.

Tenha acesso agora a todos materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

A lista de produtos com cashback contém itens do dia a dia, como óleo, detergente de louças e macarrão. "Para a classe C e D, economizar R$ 20 ou R$ 30 faz bastante diferença. Dessa forma, consegue colocar mais coisas na mesa", diz Scatena.

Atualmente a Mangoos tem parceria com ao menos 30 empresas. Entre os destaques, estão Ambev, Ypê, Melitta, Pilão, 3 Corações e Nissin. Esses contratos, diz Scatena, não são exclusivos. "Podemos ter uma lista com cervejas de duas marcas concorrentes. Cada contrato costuma durar de 3 meses a um ano".

Quando o cashback acumulado no app ultrapassar R$ 10, é possível transferi-lo para uma conta bancária. Para baixar o app, basta acessar a loja do sistema operacional do smartphone (Android e iOs).

Atenção às regras

Para não deixar de receber o dinheiro de volta, é necessário ler a nota fiscal dos produtos no app durante o prazo de validade da promoção. Ou seja, a compra, por si só, não garante o desconto: também é necessário registrá-lo no app dentro do prazo determinado.

Algumas ofertas são válidas apenas para uma quantidade máxima de produto. Caso seja ultrapassado esse limite, não haverá desconto.

O dinheiro de volta costuma cair na conta do app em até 30 minutos, mas pode demorar até cinco dias úteis, explica Scatena, "Quando isso acontece, é geralmente por instabilidade no sistema da Secretaria da Fazenda local, que fazem a leitura das notas fiscais".