10 destinos baratos para as férias de julho

Faltando menos de um mês para as férias de julho, uma pesquisa do site Quanto Custa Viajar indica dez destinos baratos para quem quer aproveitar o momento de recesso escolar para viajar com a família.

A lista apresenta diversas opções, desde para quem está com o orçamento mais limitado até para quem pode arcar com os custos de uma viagem internacional no meio do ano. As hospedagens tem como parâmetro as opções oferecidas pelo Booking e o custo diário calculado pelo Quanto Custa Viajar.

"A pandemia mudou o perfil de viagem do brasileiro e fez com que pousadas tivessem uma alta demanda de reserva, encarecendo o preço. A passagem aérea subiu nos últimos meses por conta do diesel. Mas o levantamento está com ótimos preços, principalmente para os destinos internacionais. É o famoso custo x benefício: destinos que têm ótimo preço para julho", afirmam especialistas do Quanto Custa Viajar.

Buenos Aires (Argentina)

Descrição: A maior cidade da Argentina e a segunda maior área metropolitana da América do Sul tem diversas opções para quem quer curtir uma grande cidade

Transporte: passagem aérea ida e volta por a partir de R$ 1.506

Hospedagem: a partir de R$ 92 por dia

Alimentação e passeios: R$ 170 por dia

Punta Del Este (Uruguai)

Descrição: Além das praias paradisíacas, Punta Del Este é uma ótima opção para os amantes de jogos e apostas por ser o centro dos cassinos

Transporte: passagem aérea ida e volta a partir de R$ 1.153

Hospedagem: R$ 149 por dia

Alimentação e passeios: R$ 175 por dia

Curitiba (Paraná)

Descrição: Curitiba é uma das cidades brasileiras conhecidas pela mistura entre a cidade e as áreas verdes. É uma opção para os exploradores de centros urbanos

Transporte: Passagem aérea a partir de R$ 491 por pessoa

Hospedagem: R$ 130 a diária

Alimentação e passeios: R$ 168 por dia

Belo Horizonte (Minas Gerais)

Descrição: Belo Horizonte disponibiliza ao viajante todo o conforto de uma viagem com bastante verde e natureza

Transporte: passagem aérea a partir de R$ 324

Hospedagem: R$ 127 a diária

Alimentação e passeios: R$ 126 por dia

Vitória (Espírito Santo)

Descrição: Vitória é uma das menores capitais brasileiras, e nem por isso deixa a desejar quando o assunto é paisagem natural. A cidade é uma opção para os viajantes que preferem uma viagem um pouco mais quente para julho

Transporte: passagem aérea a partir de R$ 500

Hospedagem: R$ 151 por pessoa

Alimentação e passeios: R$ 161 por dia

Poços de Caldas (Minas Gerais)

Descrição: Poços de Caldas tem muitas opções interessantes de passeios, como o Zoo das Aves e inúmeras cachoeiras

Transporte: R$ 206 ida e volta por pessoa (ônibus)

Hospedagem: R$ 127 por pessoa

Alimentação e passeios: R$ 145 por dia

Ubatuba (São Paulo)

Descrição: A praia, próxima da cidade de São Paulo, pode ser uma opção para aqueles que querem curtir o mar sem ter que se deslocar muito

Transporte: R$ 216 ida e volta por pessoa (ônibus)

Hospedagem: R$ 144 por pessoa

Alimentação e passeios: custo diário de R$ 114 por dia

Brasília (Distrito Federal)

Descrição: A cidade histórica é uma opção para quem quer curtir o clima mais seco do Distrito Federal. Com muitas opções de museus e arquitetura única, o destino pode ser uma boa pedida

Transporte: passagem aérea a partir de R$ 594

Hospedagem: R$ 148 a diária

Alimentação e passeios: R$ 207 por dia

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Descrição: O Rio oferece todas as alternativas de cidades grandes, com muitos restaurantes, museus e turismo, além da beleza de um dos maiores cartões-postais do Brasil

Transporte: passagem aérea a partir de R$ 407

Hospedagem: R$ 169 a diária

Alimentação e passeios: R$ 174 por dia

Águas de Lindóia (São Paulo)

Descrição: Águas de Lindoia permite ao viajante contato com a natureza em uma viagem simples. A cidade tem clima interiorano

Transporte: R$ 148 ida e volta por pessoa (passagem de ônibus)

Hospedagem: R$ 130 a diária

Alimentação e passeios: R$ 146 por dia