Após dólar bater R$ 6,07, Banco Central vende US$ 845 mi em leilão à vista

Em meio à disparada do dólar, o Banco Central (BC) realizou um leilão de dólar à vista na tarde desta sexta-feira, 13. O leilão foi feito com o objetivo de conter a alta da moeda americana, que atingiu a cotação máxima de R$ 6,077 durante o dia.

O leilão de US$ 845 milhões foi realizado por meio de nove ofertas, sendo uma intervenção direta no mercado de câmbio. Em termos práticos, o Banco Central está injetando recursos novos no mercado, com o objetivo de equilibrar as forças do mercado e controlar as flutuações da moeda.

Normalmente, o BC utiliza esse tipo de intervenção quando observa disfuncionalidades no mercado, ou seja, quando os preços do dólar apresentam oscilações desproporcionais ou movimentos não explicados pela dinâmica econômica do momento.

Segunda intervenção em dois dias

esta foi a segunda vez em dois dias que o Banco Central realizou uma intervenção no mercado de câmbio. Na quinta-feira, 12, o BC já havia realizado um leilão de venda com compromisso de recompra, com o objetivo de garantir liquidez e suavizar a volatilidade do dólar.

A estratégia do BC pode ajudar a estabilizar o mercado, mas o impacto da venda de dólares também depende de outros fatores econômicos, como a expectativa em relação às taxas de juros e à evolução da economia global.