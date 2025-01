9 dicas para organizar as contas no começo do ano

O começo do ano é conhecido como um período para definir metas financeiras e fazer ajustes no orçamento. Ao mesmo tempo, os primeiros meses do ano trazem gastos extras – mas sempre esperados –, incluindo o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), volta às aulas e até mesmo as férias de verão.

Assim, o começo de ano pede atenção redobrada com as finanças pessoais. Para ajudar na organização desse período, reunimos as principais dicas de especialistas em um guia prático e eficiente. Confira:

1. Faça um diagnóstico financeiro realista

A primeira dica é quase uma unanimidade entre especialistas e consultorias financeiras: antes de tudo, é importante ter uma visão clara da sua situação financeira. De forma prática, reúna todos os comprovantes de renda e despesas, incluindo as contas fixas, os gastos variáveis e as dívidas.

Analise extratos bancários, faturas de cartão de crédito e outros documentos que possam te dar uma visão geral sobre como estão as suas finanças. Dessa forma, fica mais fácil criar metas que realmente possam ser cumpridas ao longo do ano.

2. Defina metas e prioridades

Com base nas informações coletadas após a análise das suas finanças, defina metas e prioridades para o ano. Comece listando tópicos que você quer alcançar. Pode ser quitar dívidas, fazer uma viagem, criar uma reserva de emergência, comprar um carro.

É importante estabelecer objetivos realistas e que caibam no seu orçamento.

3. Crie um orçamento detalhado

Criar um orçamento detalhado é diferente de analisar a sua situação financeira. Com o orçamento, você vai colocar toda a sua vida financeira no papel (ou em uma planilha eletrônica). Liste todas as suas receitas e despesas, incluindo as fixas, as variáveis e as extras. Seja realista e inclua todos os gastos, por menores que sejam.

Com todos os dados em mãos, comece a traçar estratégias: defina quais serão os gastos e o quanto será poupado em cada mês. Onde é possível economizar? Quais gastos podem ser evitados ou diminuídos? Essa é a hora de planejar.

4. Planeje os pagamentos de IPVA e IPTU

O IPVA e o IPTU são dois impostos que pesam no bolso dos brasileiros no começo do ano. Para não comprometer o seu orçamento por tantos meses, planeje os pagamentos com antecedência. Verifique se há descontos para o pagamento à vista e, caso haja, avalie a possibilidade de optar por essa forma de pagamento.

Sempre que possível, priorize os pagamentos à vista, pois eles evitam o acúmulo de juros. Se você não tiver condições de pagar tudo à vista, tente parcelar essas despesas em poucas vezes para não comprometer o orçamento por muito tempo.

5. Economize com materiais escolares

As compras de materiais escolares também podem gerar um gasto considerável no começo do ano. Para economizar não há segredos: é necessário pesquisar e comparar preços. Os valores podem ser bem diferentes de acordo com a loja ou a marca do produto, portanto, a pesquisa e a comparação de preços é essencial.

Outra dica é avaliar as listas escolares e verificar se alguns itens já adquiridos no ano anterior não podem ser reutilizados.

6. Evite o endividamento

Evite ao máximo o endividamento no começo de ano. Se precisar usar o cartão de crédito, por exemplo, faça isso de forma consciente e planeje o pagamento das parcelas para não comprometer o seu orçamento. Evite, também, fazer dívidas longas, cujas parcelas comprometerão muitos meses.

Lembre- se que, ainda que as parcelas sejam baixas, se forem muitas, quando somadas o montante será alto.

7. Crie um fundo de reserva

Imprevistos podem acontecer ao longo do ano, por isso, criar um fundo de reserva com dinheiro suficiente para cobrir as despesas fixas é muito importante. Esse mesmo dinheiro pode, inclusive, ser usado para pagar o IPVA, o IPTU e outras despesas no próximo ano.

Avalie qual a porcentagem ideal para criar o seu fundo de reserva pessoal. Em geral, esse valor pode variar entre 10% e 30% da renda líquida, dependendo do custo de vida e das despesas mensais de cada um.

8. Acompanhe suas finanças de perto

Monitore suas finanças semanalmente para identificar possíveis gastos desnecessários e evitar surpresas no final do mês. Utilize aplicativos de controle financeiro ou planilhas para registrar receitas e despesas.

Também é importante ter consciência de todas as decisões de gastos tomadas no dia a dia, a fim de evitar erros que possam comprometer o seu orçamento.

9. Conte com ajuda profissional

Se você estiver com dificuldades para organizar suas finanças, conte com a ajuda de um profissional. Um consultor financeiro pode te ajudar a planejar seu orçamento, definir metas e tomar decisões mais inteligentes.

Com essas dicas, você estará mais preparado para organizar suas contas no começo do ano e evitar surpresas desagradáveis. Lembre-se que o planejamento financeiro é fundamental para alcançar seus objetivos e ter uma vida financeira mais tranquila.