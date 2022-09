Yduqs e Cogna disparam na bolsa com expectativa de impulso para Prouni e Fies

As ações das empresas de educação Yduqs (YDUQ3) e Cogna (COGN3) disparam na bolsa nesta segunda-feira, 19, com a expectativa de um novo impulso para programas sociais do governo no setor.

O movimento ocorre após declaração do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder nas pesquisas de intenção de voto para presidência. Lula afirmou no Twitter que fortaleceria os programas Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fies Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O Prouni vai voltar com força, o FIES vai voltar com força, e as universidades vão ter força. Porque nenhum país se desenvolve sem antes investir na educação. — Lula 13 (@LulaOficial) September 17, 2022

O tuíte do candidato virou assunto nos grupos de mercado e entre analistas do setor, dando impulso para os papéis de educação. Vale lembrar que o Prouni oferece bolsas de estudos parciais e integrais em faculdades privadas, enquanto o Fies tem alternativas de financiamento para estudo também em unidades privadas, o que poderia beneficiar empresas como Yduqs e Cogna.