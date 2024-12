Westwing aprova grupamento de ações para aumentar cotação e liquidez no mercado

A varejista Westwing anunciou que, durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada hoje, foi aprovado o grupamento de suas ações na proporção de 10 para 1.

A medida implica na conversão de cada conjunto de 10 ações ordinárias em 1 nova ação ordinária, com o objetivo de elevar o valor unitário das ações e garantir que a cotação atinja o patamar mínimo de R$ 1,00, conforme estipulado pela B3. Atualmente, a ação da companhia é negociada a R$ 0,58, numa perda de 95% em comparação com o valor de abertura de capital em 2021.

A administração da empresa destacou que o grupamento será benéfico para a liquidez e dispersão das ações no mercado secundário, além de alinhar o valor de negociação das ações com as práticas do mercado de valores mobiliários brasileiro.