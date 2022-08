Warren Buffett obtém permissão para comprar até metade da Occidental Petroleum (OXYP34)

A Berkshire Hathaway (BERK34), holding de Warren Buffett, obteve nesta sexta-feira, 19, a autorização para comprar até 50% do gigante petrolífeo Occidental Petroleum (OXYP34).

A Comissão de Regulamentação Federal de Energia dos Estados Unidos aceitou um pedido apresentado no dia 11 de julho pela holding de Buffett para comprar mais ações ordinárias da petrolífera em transações no mercado secundário.

Segundo Carlos Clay, diretor interino da divisão de regulação de energia elétrica, a autorização era “consistente com o interesse público”.

Com isso, as ações da Occidental Petroleum sobem mais de 10% ao longo do pregão desta sexta feira na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Nos últimos 12 meses a empresa já valorizou 221,37% e quase 130% desde o começo deste ano, sendo a ação com melhor desempenho no S&P 500 em 2022, graças também ao aumento dos preços do petróleo.

No final de 2021, o preço do barril de petróleo tipo Brent era de US$ 80, enquanto em maio chegou em um pico de US$ 122, caindo para US$ 96 na cotação da última sexta-feira, 19.

Berkshire Hathaway (BERK34) está comprando intensamente Occidental Petroleu (OXYP34)

A Berkshire Hathaway está comprando intensamente ações da petrolífera, e já detêm 188,5 milhões de ações preferenciais, alcançando uma participação de 20,2% de seu capital, e tem o direito (warrants) para comprar outras 83,9 milhões de ações ordinárias por US$ 5 bilhões, ou US$ 59,62 cada uma.

As warrants foram obtidas com um acordo de 2019, com o qual a holding ajudou a financiar a compra da Anadarko pela Occidental.

Caso essas garantias sejam exercidas, a participação da Berkshire aumentaria para quase 27%.

A holding de Buffett alcançou um patamar de ações em que pode registrar alguns dos ganhos da Occidental Petroleum como próprios em seu balanço, potencialmente adicionando bilhões de dólares em lucro.

A crescente participação da Berkshire Hathaway no capital da Occidental Petroleum gerou especulações no mercado de que a holding poderia eventualmente adquirir toda a petrolífera.

Com isso, legiões de pequenos investidores também seguiram Buffett na compra da Occidental, tornando-a uma das ações de varejo favoritas neste ano.