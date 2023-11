Guru das ações vende bolsa e compra títulos em meio à alta dos rendimentos do Tesouro americano

A Berkshire Hathaway, do CEO Warren Buffett, aumentou significativamente as compras de títulos do Tesouro dos Estados Unidos no terceiro trimestre.

Dados do resultado do período, divulgados no fim de semana, mostram que a holding do megainvestidor comprou US$ 178,503 bilhões em letras do Tesouro e em títulos de vencimento fixo.

O saldo, excluído as vendas e os resgates dos títulos, foi positivo em US$ 27,3 bilhões. A diferença entre as compras e vendas de títulos do Tesouro e com vencimento fixo foi 25% superior que a do mesmo período do ano passado.

Mais títulos, menos ações

A Berkshire Hathaway encerrou o trimestre com US$ 126,401 bilhões em títulos de curto prazo do Tesouro dos Estados Unidos. O montante é 30% superior ao registrado no fim de junho.

O aumento da porção em títulos do Tesouro ocorreu em meio à alta dos rendimentos no período. O título de 10 anos, por exemplo, chegou a bater máxima em 16 anos no trimestre, com alta de 3,84% para 4,58% entre o fim junho e setembro.

Os investimentos em ações, por outro lado, teve uma redução de US$ 34,79 bilhões no trimestre para US$ 318,62 bilhões.

Parte do encolhimento é explicado pela venda de ações da Berkshire, que foi de US$ 32,79 bilhões. As compras ficaram em apenas US$ 9,14 bilhões. A movimentação contrasta com a do terceiro trimestre do ano passado, quando o a holding de Buffett comprou US$ 66,25 bilhões em ações e vendeu US$ 17,343 bilhões.