Votação para CEO da Petrobras, Campos Neto e Vale: os assuntos que movem o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta sexta-feira, 24. Ainda embalados pela preocupação com o rumo da política monetária americana, os principais índices da Europa operam em baixa. Na Ásia, as bolsas fecharam a sessão em queda, também puxados pelas perdas em Wall Street no dia anterior. Entretanto, nos Estados Unidos, os índices futuros sobem com a ajuda dos fortes dados de Nvidia (NVDC34). Por aqui, o Ibovespa futuro cai.

Petrobras (PETR4)

O destaque desta sexta é a decisão da nova CEO da Petrobras (PETR4). Após a aprovação pelo Comitê de Pessoas (Cope), o Conselho de Administração vota hoje a nomeação de Magda Chambriard para os cargos de Conselheira de Administração e de presidente da petroleira. De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, se aprovada, não será necessária a convocação de uma assembleia de acionistas para discutir o assunto.

Campos Neto

Investidores acompanham também hoje o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, e o diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos, Paulo Picchetti, que ministrarão palestras no evento FGV IBRE, no Rio de Janeiro.

Dados sobre investimento direto no Brasil

O resultado da conta corrente e do investimento direto no país (IDP) em abril também serão monitorados nesta sexta. Pela manhã, o resultado da conta corrente já foi divulgado, com o Brasil registrando déficit de US$ 2,516 bilhões em abril, após saldo negativo de US$ 4,579 bilhões em março. Já para o IDP, o Projeções Broadcast indica uma mediana de entrada líquida de US$ 4,65 bilhões, ante saldo positivo de US$ 9,591 bilhões em março.

Vale (VALE3)

De olho em Vale (VALE3), que tem um grande peso no Ibovespa, o mercado acompanha a aprovação, pelo Conselho de Administração da mineradora, da contratação da consultoria internacional Russell Reynolds para auxiliar na seleção do novo presidente da companhia. A troca de presidência na mineradora foi anunciada em 1º de maio, com Eduardo Bartolomeo permanecendo no comando até 31 de dezembro, e a posse do novo dirigente prevista para 1º de janeiro de 2025.