Ibovespa abre em queda à espera de Ata do Fed e dados fiscais do Brasil

O Ibovespa abriu a sessão desta quarta-feira, 22, em queda, à espera da Ata do Fed (Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos). O documento é o destaque do dia, pois pode indicar os próximos passos para a política monetária por lá. Investidores esperam que o mercado americano passe a cortar os juros em setembro, mas falas recentes de dirigentes locais trouxeram incertezas para o mercado.

Ibovespa hoje

IBOV: -0,56% aos 126.701 pontos

Discursos dos integrantes do Fed apontam que pode não ser o momento de cortar os juros nos EUA, já que, em suas análises, ainda é cedo para dizer que a inflação se move de forma sustentável para a meta de 2%. Com isso, o real se desvaloriza frente ao dólar, que sobe, às 10h25, 0,63% a R$ 5,148.

“Embora o mercado acredite que será difícil a autoridade monetária dar uma sinalização clara de quando os juros começarão a cair por lá, a expectativa é de que haja pelo menos alguma pista do que vem por aí. Se a taxa de juros norte-americana permanecer elevada por mais tempo, isso sustentaria o dólar”, pontua Luiz Felipe Bazzo, CEO do Transferbank.

Dados fiscais

O mercado também acompanha a divulgação do relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do governo brasileiro. Ontem, a Receita Federal divulgou que a arrecadação federal de abril bateu um recorde para o mês de R$ 228,8 bilhões. Com isso, a receita acumulada dos quatro primeiros meses soma um recorde de R$ 886,6 bilhões, o que representa um crescimento de 8,3% em termos reais (já descontada a inflação).