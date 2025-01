Vivara (VIVA3) anuncia Elias Lima como CFO

A Vivara comunicou a contratação de Elias Leal Lima como seu novo CFO. Lima liderará as áreas de Finanças e de Relações com Investidores, reportando-se diretamente ao diretor presidente, Ícaro Borrello.

Até a transição completa, Borrello seguirá acumulando, de forma interina, as funções de diretor financeiro e de relações com investidores, conforme previsto no estatuto social da companhia.

O novo diretor tem mais de 15 anos de experiência profissional em gestão financeira e investimentos. Engenheiro civil-aeronáutico formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ele construiu sua trajetória em gestoras de private equity, incluindo passagens de 3 anos no Pátria Investimentos e 4 anos no HIG Capital, onde atuou no investimento e acompanhamento de empresas de diversos setores.

Perfil estratégico

De 2018 ao início de 2025, Elias ocupou cargos de destaque na Kora Saúde, incluindo Diretor de M&A, CFO e Diretor de Relações com Investidores. A vivência em fusões, aquisições e gestão financeira em empresas de grande porte reforça o alinhamento estratégico da Vivara para consolidar sua posição de liderança no mercado de joias.

A companhia destaca que a chegada do executivo integra os esforços de aprimoramento da governança corporativa e ampliação das iniciativas voltadas para o mercado de capitais.