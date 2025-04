UBS dá compra para Caixa Seguridade (CXSE3) e rebaixa BB Seguridade (BBSE3) por valuation

A UBS elevou a recomendação para a Caixa Seguridade (CXSE) para "compra" nesta terça-feira, 8.

As ações da seguradora chegaram a subir mais de 3%, mas aliviaram a alta em linha com a perda de fôlego do Ibovespa. Por volta das 14h30, subiam 1.56%. Entre as razões pela preferência, estão o crescimento de lucros mais rápido, um modelo de negócios mais resiliente e previsível, e maior duração do contrato com a Caixa, reduzindo incertezas de curto prazo.

O UBS elevou o preço de para os papéis de R$ 16 para R$18. Analistas do banco veem um ponto de entrada atraente após o follow-on e o desempenho mais fraco recentemente. Eles observam também um crescimento mais rápido e um prêmio menor em relação à BB Seguridade.

A BB Seguridade (BBSE), por outro lado, teve sua recomendação rebaixada para "neutro" pelo UBS. O mesmo movimento já havia sido feito também pelo BTG Pactual no início do mês.

Mesmo com o preço-alvo indo de R$ 43 para R$46 no novo relatório do banco suíço, os analistas enxergam o recente desempenho positivo da seguradora como sinal de que as melhores tendências já estão precificadas.

O UBS dá um tom positivo ao setor de seguros — chamando atenção para o rendimento de dividendos da BB Seguridade, próximo a 10% nos próximos 12 meses, especialmente em um cenário macroeconômico desafiador. No entanto, o banco acredita que o potencial de valorização adicional, no momento, é mais limitado.