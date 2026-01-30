Cade aprova aquisição da Linx pela Totvs sem restrições

O Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, sem restrições, a aquisição da Linx pela Totvs. A decisão foi tomada pela Superintendência-Geral do órgão e publicada no Diário Oficial da União.

A integração entre as companhias deve permitir à Totvs expandir sua presença em novos segmentos, como moda e varejo, sem gerar prejuízos à concorrência nos mercados analisados.

A Totvs anunciou no ano passado a aquisição da Linx, empresa de software voltada ao varejo controlada pela Stone, por R$ 3,05 bilhões. A compra ocorreu cinco anos depois de uma primeira tentativa de aquisição da empresa pela Totvs.

É a maior transação feita pela Totvs até agora, superando a da RD Station, cujo valor foi de R$ 1,8 bilhão em 2021.

Dennis Herszkowicz, presidente da TOTVS, destacou na época que a aquisição permite a expansão do portfólio e um maior investimento em pesquisa e desenvolvimento, especialmente no uso de inteligência artificial. A união das duas empresas cria sinergias que reforçam a posição da Totvs no mercado de soluções para o varejo, alavancando a expansão geográfica da Linx.

O escopo da transação engloba os ativos de software da Stone, que possuem o maior valor estratégico para a Totvs.

A Linx, reconhecida por suas soluções de gestão para varejo, complementa a atuação da Totvs, fornecendo 180 soluções que atendem desde pequenos empresários até grandes varejistas.

Em termos financeiros, a companhia encerrou 2024 com uma receita líquida de R$ 1,1 bilhão e Ebitda ajustado de R$ 239 milhões, com destaque para uma receita recorrente de R$ 1,048 bilhão, que representou mais de 90% da receita total, evidenciando a previsibilidade e a forte retenção de clientes da empresa.

O que a Linx e a Totvs fazem?

A Totvs é líder no mercado nacional de ERP, que em português significa sistema de gestão empresarial. Na prática, a empresa oferece softwares que ajudam empresas a controlar finanças, logística, folha de pagamento, estoque, produção e vendas, entre outros.

Atualmente, a companhia tem forte presença nos setores de manufatura, agronegócio, educação, saúde e serviços financeiros, com mais de 40 mil clientes e faturamento de mais de R$ 4 bilhões por ano.

Recentemente vem expandindo sua atuação para áreas como fintechs e plataformas de crédito para empresas, o que a coloca em uma posição estratégica no ecossistema de negócios digitais.

Já a Linx é referência nacional no desenvolvimento de softwares para o setor de varejo. Seus produtos incluem desde sistemas de frente de caixa (o famoso PDV) até ferramentas de gestão de estoque, fidelização de clientes, meios de pagamento e comércio eletrônico.

A empresa atende grandes redes de lojas, supermercados, farmácias e restaurantes, com mais de 70 mil pontos de venda espalhados pelo país.