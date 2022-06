Tesla (TSLA34) planeja desdobramento de ações de 3 por 1

A Tesla (TSLA34) estaria planejando um desdobramento de ações de 3 por 1.

A informação sobre o desdobramento de ações foi divulgada nesta sexta-feira, 10, pela própria Tesla, que deposito um documento regulatório antes da reunião anual dos acionistas, que está prevista para o dia 4 de agosto.

Caso essa operação venha a ocorrer, a Tesla se juntaria a outras empresas de tecnologia que decidiram "dividir" o valor de suas ações por causa das elevadas cotações das ações.

Isso pois o objetivo dessas empresas é tornar a compra desses papéis mais acessível para investidores individuais.

Tesla (TSLA34) tinha antecipado desdobramento de ações

Em março, a montadora de carros elétricos tinha antecipado que buscaria a aprovação dos acionistas para um desdobramento de ações na reunião do dia 4 de agosto, mas na época não forneceu detalhes.

A maior montadora dos Estados Unidos em valor de mercado informou que pediria aos acionistas que aprovassem a emissão de mais 4 bilhões de ações da empresa.

A Tesla está atualmente autorizada a emitir 2 bilhões de ações.

Em 31 de março, a empresa tinha cerca de 1,04 bilhão de ações em circulação.

As ações da Tesla fecharam na sexta-feira cotadas US$ 696,69. Desde novembro do ano passado, as ações da fabricante de carros elétricos caíram mais de 40%.

O CEO da Tesla, Elon Musk, chegou a vender US$ 8 bilhões em ações da montadora nas últimas semanas.

A operação teria sido realizada para obter caixa e poder assim adquirir o Twitter (TWTR34), cuja compra vai custar US$ 21 bilhões.

Após a divulgação das vendas de Musk, a Tesla perdeu US$ 125 bilhões em valor de mercado em poucos dias.

A queda foi tamanha, que um dos maiores acionistas da Tesla está pedindo publicamente que a empresa realize uma recompra de ações, após a derrocada dos preços dos últimos meses.

Cancelamento de eventos na China

A notícia sobre o desdobramento de ações chega no mesmo dia em que três eventos de recrutamento foram cancelados pela Tesla na China.

Os eventos estavam previstos para este mês, e foram cancelados poucos dias após o CEO da Tesla Elon Musk ameaçar realizar cortes de empregos na montadora.

Em sua fábrica de Xangai, a Tesla produzi mais da metade dos veículos vendidos globalmente. Com isso, o mercado Chinês contribuiu com um quarto da receita da montadora americana em 2021.