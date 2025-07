Taurus (TASA4) consegue suspensão de multa e restabelece o direito de contratar com o estado de SP

A Taurus (TASA4) anunciou que obteve efeito suspensivo sobre a decisão que havia retirado seu direito de firmar contratos com a administração pública do Estado de São Paulo por dois anos, além de uma multa de R$ 25,08 milhões.

A decisão, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, restabeleceu o direito da fabricante de armamentos de contratar com o Estado, até o julgamento definitivo do recurso administrativo.

A empresa afirmou que contesta a decisão, alegando o cumprimento integral dos contratos com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. A Taurus também aponta vícios no processo administrativo que originou a multa e a suspensão, o que motivou a contestação da penalidade.

De acordo com a companhia, a medida garantiu que a multa não fosse cobrada enquanto o recurso fosse analisado pelas autoridades competentes.

A penalidade está relacionada a contratos de fornecimento de pistolas firmados com o Estado de São Paulo entre 2007 e 2011, período anterior à atual gestão da Taurus.

A empresa afirma que os produtos envolvidos não foram comercializados pela administração atual e que os modelos de armas em questão já não estão mais em produção.

Com a suspensão temporária da multa e a reabertura do direito de contratar, a Taurus segue acompanhando o andamento do recurso, enquanto aguarda o julgamento definitivo pela autoridade responsável.