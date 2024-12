Suzano (SUZB3) aprova pagamento de R$ 657 milhões em juros sobre capital próprio

O Conselho de Administração da Suzano (SUZB3) aprovou nesta segunda-feira, 23, o pagamento de R$ 657.327.000,00 em juros sobre o capital próprio (JCP).

O valor bruto será de R$ 0,89938042401 por ação ordinária e R$ 0,98931846641 por ações preferenciais classe A e B, ambos sujeitos à retenção de imposto de renda na fonte com alíquota de 15%.

Os acionistas com posição em 23 de dezembro de 2024 terão direito à remuneração, com as ações da companhia passando a ser negociadas ex-direito a partir de 26 de dezembro de 2024.

O pagamento será realizado em 14 de janeiro de 2025 e imputado ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2024, conforme previsto na legislação vigente.

Calendário e detalhes do pagamento

Base acionária: Posição relevante será a de 23 de dezembro de 2024.

Data ex-direito: As ações serão negociadas sem direito ao JCP a partir de 26 de dezembro de 2024.

Pagamento: Depósito aos acionistas em 14 de janeiro de 2025.