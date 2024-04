Suspensão na Petrobras, balanços de bancos dos EUA e Starbucks: os assuntos que movem o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta sexta-feira, 12. Enquanto os índices americanos recuam à espera de resultados dos bancos, as bolsas da Europa operam em alta no pré-mercado após o Banco Central Europeu (BCE) manter as taxas de juros pela quinta vez consecutiva. O mercado asiático fechou majoritariamente em baixa, com a de Hong Kong derrubada por dados fracos de exportação da China. Por aqui, o Ibovespa futuro recua.

Conselho da Petrobras (PETR4)

O presidente do Conselho de Administração da Petrobras (PETR4), Pietro Sampaio Mendes, foi suspenso do cargo. A decisão ocorreu em caráter liminar pelo juiz Paulo Cezar Neves Junior, da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo, na noite de quinta-feira, 11. O magistrado acatou parcialmente as alegações de conflito de interesses apresentadas em ação pelo deputado estadual Leonardo Siqueira (Novo-SP).

Mendes, que também é o atual secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, ocupa o cargo por indicação da União, acionista controlador da estatal. A decisão também suspendeu a remuneração pelo exercício da função. O deputado argumentou na ação que a indicação de Mendes para o conselho da estatal constitui um conflito de interesses, uma vez que ele também é secretário do MME. Segundo o parlamentar, a escolha de Mendes para o posto fere a Lei das Estatais.

A petroleira informou que irá recorrer da decisão judicial. "A Petrobras buscará a reforma da proferida decisão por meio do recurso cabível, de forma a defender a higidez dos seus procedimentos de governança interna, como tem atuado em outras ações em curso na mesma vara questionando indicações ao conselho", informou a empresa por meio de fato relevante divulgado ao mercado.

Lucro da BlackRock (BLAK34)

A BlackRock (BLACK34) deu a largada na temporada de balanços das instituições financeiras americanas nesta sexta-feira. A empresa apresentou lucro líquido de US$ 1,57 bilhão no primeiro trimestre de 2024 (ou US$ 10,48 por ação), 36% maior do que o ganho de US$ 1,16 bilhão obtido no mesmo período do ano passado.

Com ajustes, o lucro por ação entre janeiro e março foi de US$ 9,81, acima do consenso da FactSet, de US$ 9,39. A receita trimestral da maior gestora de ativos do mundo avançou 11% em comparação a um ano antes, a US$ 4,73 bilhões. No fim de março, a BlackRock tinha US$ 9,09 trilhões em ativos sob sua administração, ante cerca de US$ 10 trilhões em dezembro.

Hoje, pela manhã, também serão divulgados os balanços dos principais bancos americanos: JPMorgan, Citigroup e Well Fragos. Investidores se atentam aos números que indicam a saúde do setor bancário e podem ser usados como medida da economia como um todo.

Zamp e Starbucks

A Zamp, operadora do Burguer King e do Popeyes no Brasil, informou ao mercado na noite de quinta-feira, 11, que as tratativas com a Starbucks, para ter direito a explorar a marca e poder desenvolver as operações da Starbucks no Brasil estão avançando. Entretanto, afirmou que não há, até esta data, acordo ou contrato celebrado com a Starbucks Corporation.

Em fevereiro, a companhia havia informado ao mercado que estava em negociações com a sede da Starbucks nos Estados Unidos para garantir o direito à licença da marca no Brasil. O movimento, se concretizado, impacta a SouthRock, dona da Starbucks no Brasil e que está com um processo de recuperação judicial envolvendo uma dívida de R$ 1,8 bilhão. A empresa era responsável no Brasil pelas marcas Starbucks, Eataly e Subway, por exemplo.