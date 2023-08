S&P 500 pode se beneficiar de menor risco de posições, diz Citi

A recuo “ordenado” dos investidores do mercado acionário americano semana passada reduziu o risco de um desmonte de posições caótico, e abriu espaço para novos ganhos no S&P 500, segundo estrategistas do Citigroup.

As posições compradas em futuros do índice S&P 500 caíram de US$ 77 bilhões para US$ 70 bilhões na semana passada, enquanto as posições vendidas permaneceram praticamente inalteradas em US$ 2,5 bilhões, disse o banco.

“Esse corte ordenado de posições reduziu parte do risco de posicionamento de curto prazo, que tem sido uma preocupação para os investidores nas últimas semanas”, escreveu o estrategista Chris Montagu. “Isso coloca os mercados em uma boa configuração para obter novos ganhos ou enfrentar notícias/choques negativos nas próximas semanas.”

As ações americanas sofreram a maior queda desde março na semana passada, em meio a uma disparada dos yields dos títulos do Tesouro americano após o corte da nota de crédito dos EUA pela Fitch. Os investidores continuam cautelosos a espera dos dados de inflação que serão divulgados na quinta-feira e provavelmente fornecerão pistas sobre as perspectivas para a política monetário do Federal Reserve.

Algumas das vozes mais pessimistas de Wall Street - como Marko Kolanovic do JPMorgan e Michael Wilson do Morgan Stanley - continuam alertando que as ações podem sofrer pressão de uma desaceleração no crescimento econômico.

