JGP vê trajetória difícil para ativos com Selic baixa no preço

A JGP Asset Management avalia que o comportamento dos ativos brasileiros terá uma “trajetória mais difícil” daqui para frente depois de um rali doméstico.

A gestora diz que a curva de juros futuros já embute uma perspectiva de Selic final muito baixa e os fatores que favoreceram o câmbio podem estar mudando, de acordo com o relatório de gestão.

O melhor momento do fluxo cambial no ano já ficou para trás, segundo a JGP. A partir de agora, a balança comercial tende a registrar superávits menores até o fim do ano, pois os embarques agrícolas já foram feitos e as importações costumam aumentar nesse período.

Além disso, as remessas de lucros e dividendos também crescem com a proximidade do fim do ano, lembra a gestora.

A JGP diz que a contribuição da agricultura para a redução dos preços de alimentos também costuma ter seu melhor momento no meio do ano, com a colheita e embarque da safra de grãos.

“É de se esperar que a contribuição favorável do câmbio para a inflação seja declinante daqui para a frente”, afirma.

Na avaliação da gestora, a inflação muito baixa de junho e julho não deve se repetir nos próximos meses, apesar de o cenário ainda ser favorável.

O fundo dá preferência à compra de títulos atrelados à inflação, as NTN-B, pois esses papéis ainda contam com um juro real elevado e a inflação tende a ser maior do que nos últimos meses, aponta o relatório.

